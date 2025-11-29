Издание The Telegraph обращает внимание на то, что российское военное командование все чаще бросает в бой оккупантов без защитных касок и бронежилетов. Это указывает на то, что армия РФ презирает своих же солдат, а также не может оперативно решать все свои проблемы.

Феномен "одноразовых" солдат в армии РФ

С заявлением на этот счет выступил заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Игорь Комок.

По его словам, описанную российскую тактику боев можно считать действительно новой тенденцией, ведь в 2024 году таких случаев никто не фиксировал.

Каски были только в четырех группах из последних 20… То есть это не единичные случаи, — заявил Комок. Поделиться

Комментарий также дал Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он обратил внимание на то, что это "достаточно частое явление" — видеть солдат без защитного снаряжения.

Что важно понимать, главной причиной являются колоссальные потери российской армии, которые привели к недостатку снабжения, оружия и боеприпасов.