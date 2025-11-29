Армия РФ бросает на штурмы "одноразовых" солдат

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что российское военное командование все чаще бросает в бой оккупантов без защитных касок и бронежилетов. Это указывает на то, что армия РФ презирает своих же солдат, а также не может оперативно решать все свои проблемы.
Главные тезисы
- Явление "одноразовых" солдат в российской армии указывает на серьезные проблемы в управлении войсками и снабжении их ресурсами.
- Особенно ситуация обострилась именно в 2025 году.
Феномен "одноразовых" солдат в армии РФ
С заявлением на этот счет выступил заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Игорь Комок.
По его словам, описанную российскую тактику боев можно считать действительно новой тенденцией, ведь в 2024 году таких случаев никто не фиксировал.
Комментарий также дал Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Он обратил внимание на то, что это "достаточно частое явление" — видеть солдат без защитного снаряжения.
Что важно понимать, главной причиной являются колоссальные потери российской армии, которые привели к недостатку снабжения, оружия и боеприпасов.
Жмайло также подчеркнул, что большинство российских штурмовых войск рассматриваются как "одноразовые", получающие низкокачественное снаряжение и подготовку.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-