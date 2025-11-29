Армия РФ бросает на штурмы "одноразовых" солдат
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ бросает на штурмы "одноразовых" солдат

Феномен "одноразовых" солдат в армии РФ
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что российское военное командование все чаще бросает в бой оккупантов без защитных касок и бронежилетов. Это указывает на то, что армия РФ презирает своих же солдат, а также не может оперативно решать все свои проблемы.

Главные тезисы

  • Явление "одноразовых" солдат в российской армии указывает на серьезные проблемы в управлении войсками и снабжении их ресурсами.
  • Особенно ситуация обострилась именно в 2025 году.

Феномен "одноразовых" солдат в армии РФ

С заявлением на этот счет выступил заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Игорь Комок.

По его словам, описанную российскую тактику боев можно считать действительно новой тенденцией, ведь в 2024 году таких случаев никто не фиксировал.

Каски были только в четырех группах из последних 20… То есть это не единичные случаи, — заявил Комок.

Комментарий также дал Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он обратил внимание на то, что это "достаточно частое явление" — видеть солдат без защитного снаряжения.

Что важно понимать, главной причиной являются колоссальные потери российской армии, которые привели к недостатку снабжения, оружия и боеприпасов.

Жмайло также подчеркнул, что большинство российских штурмовых войск рассматриваются как "одноразовые", получающие низкокачественное снаряжение и подготовку.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ завершили операцию на Добропольском направлении — какие результаты
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Время пришло". Зеленский приказал изменить план обороны Украины
Владимир Зеленский
Зеленский объявил свое новое решение
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Началось массовое бегство силовиков из России — что происходит
Российские силовики начали массово бежать из страны-агрессорки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?