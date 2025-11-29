Началось массовое бегство силовиков из России — что происходит
Российские силовики начали массово бежать из страны-агрессорки
Основатель фонда "Русь сидящая", правозащитница Ольга Романова официально подтвердила, что в последнее время фиксирует очень много случаев, когда российские полицейские и представители других силовых ведомств убегают на Запад, потому что не хотят быть частью режима диктатора Владимира Путина.

В интервью проекту "Можем объяснить" Романова рассказала, что именно после начала полномасштабной войны против Украины редкие случаи побегов переросли в массовый поток — и он достаточно серьезный.

Это и сотрудники ФСИН (тюремщики — ред.), и следователи высокого уровня, и прокуроры. Через меня прошли, наверное, десятки. Я сейчас постоянно работаю с пятью, — рассказала правозащитница.

Она также официально подтвердила, что сбежавший на Запад (о котором ей известно) самый высокопоставленный представитель российского репрессивного аппарата — это следователь по особо важным делам Центрального аппарата Следственного комитета РФ.

К слову, прямо сейчас он занимается написанием диссертации в британском университете по проблематике правозащитной деятельности в стране-агрессорке.

Кроме того, указано, что сразу 4 высокопоставленных сотрудника ФСИН свидетельствовали в Международном уголовном суде и свидетельствуют во время универсальной юрисдикции, то есть во время фиксации военных преступлений.

Они были свидетелями распоряжений о пытках украинских граждан в российских тюрьмах, — пояснила Романова.

