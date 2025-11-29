Почалася масова втеча силовиків з Росії — що відбувається

Засновниця фонду "Русь сидящая", правозахисниця Ольга Романова офіційно підтвердила, що останнім часом фіксує дуже багато випадків, коли російські поліцейські та представники інших силових відомств тікають на Захід, бо не хочуть бути частиною режиму диктатора Володимира Путіна.

Російські силовики почали масово тікати з країни-агресорки

В інтерв'ю проєкту "Можем объяснить" Романова розповіла, що саме після початку повномасштабної війни проти України поодинокі випадки втеч переросли в масовий потік — і він “досить серйозний”.

Це і співробітники ФСВП (тюремники — ред.), і слідчі високого рівня, і прокурори. Через мене пройшли, напевно, десятки. Я зараз постійно працюю з п'ятьма, — розповіла правозахисниця. Поширити

Вона також офіційно підтвердила, що найвисокопоставленіший представник російського репресивного апарату, який утік на Захід (про якого їй відомо) — це слідчий з особливо важливих справ Центрального апарату Слідчого комітету РФ.

До слова, просто зараз він займається написанням дисертації в британському університеті з проблематики правозахисної діяльності у країні-агресорці.

Окрім того, наголошується, що одразу 4 високопоставлені співробітники ФСВП свідчили в Міжнародному кримінальному суді та свідчать під час універсальної юрисдикції, тобто під час фіксації воєнних злочинів.