Армія РФ масовано дистанційно мінує Гуляйполе — у чому причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ масовано дистанційно мінує Гуляйполе — у чому причина

Гуляйполе
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Російські війська не здатні закріпитися в Гуляйполі, тому намагаються ізолювати місто шляхом активних штурмів, масованих авіаударів і тотального мінування, зокрема із застосуванням дронів.

Головні тези:

  • Російські війська намагаються ізолювати місто Гуляйполе шляхом активних штурмів, масованих авіаударів та дистанційного мінування.
  • Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою: ворожі саперні підрозділи масовано застосовують міни ТМ-72, щоб замінувати дороги та вулиці.

Росія не може захопити Гуляйполе: масовано мінує місто

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Гуляйполе — це в цілому як велика сіра зона. Є позиції Сил оборони України на різних околицях, в середині міста не може ні ворог закріпитися, ні ми утриматися.

За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами.

Речник зауважив, що ворог не може захопити місто і тому вдається до мінування.

Ворог не може відтіснити і закріпитися в Гуляйполі, тому… саперні підрозділи противника отримали значну кількість і протипіхотних, і протитанкових мін ТМ-72 для того, щоб замінувати всі дороги, вулиці, подвір'я. Мінування здійснюється як вручну, так і дистанційно — з використанням дронів.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів, щодня відбуваються десятки боєзіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.

Волошин також зазначив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів — 14 із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб.

За словами речника, значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне: «Його фактично рівняють із землею».

Ворог також активно застосовує безпілотники — за минулу добу зафіксовано 1752 дрони-камікадзе, «як мінімум 1200 дронів — це зокрема на Гуляйполі», сказав речник.

