Армія РФ масовано дистанційно мінує Гуляйполе — у чому причина

Російські війська не здатні закріпитися в Гуляйполі, тому намагаються ізолювати місто шляхом активних штурмів, масованих авіаударів і тотального мінування, зокрема із застосуванням дронів.
Головні тези:
- Російські війська намагаються ізолювати місто Гуляйполе шляхом активних штурмів, масованих авіаударів та дистанційного мінування.
- Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою: ворожі саперні підрозділи масовано застосовують міни ТМ-72, щоб замінувати дороги та вулиці.
Росія не може захопити Гуляйполе: масовано мінує місто
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами.
Речник зауважив, що ворог не може захопити місто і тому вдається до мінування.
За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів, щодня відбуваються десятки боєзіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.
Волошин також зазначив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів — 14 із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб.
За словами речника, значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне: «Його фактично рівняють із землею».
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-