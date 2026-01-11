Що відбувається у Гуляйполі — останні подробиці з фронту

У місті Гуляйполе Запорізької області точаться запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками. Що важливо розуміти, деякі з них доходять до середмістя.

Ситуація у Гуляйполі залишається складною

Про розвиток бойових дій на цій ділянці фронту розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він офіційно підтвердив, що на Гуляйпільському напрямку російські окупанти намагаються проводити штурми малими групами.

Ба більше, вони застосовують тактику інфільтрації — ворог робить все можливе, щоб зайти у глибину оборони ЗСУ та захопити певні позиції та об’єкти.

14 боєзіткнень було безпосередньо у Гуляйполі, ще декілька біля населених пунктів, які розташовані з півночі і півдня Гуляйполя… Гуляйполе зараз — це велика сіра зона. Там тривають бої, — уточнив Волошин. Поширити

Окрім того, вказано, що російські загарбники атакують українські позиції на околицях — північ, південь, захід.