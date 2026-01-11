Что происходит в Гуляйполе — последние подробности с фронта
Что происходит в Гуляйполе — последние подробности с фронта

Ситуация в Гуляйполе остается сложной
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В городе Гуляйполе Запорожской области идут ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Что важно понимать, некоторые из них доходят до центра города.

Главные тезисы

  • Продолжаются сражения между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия.
  • За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений.

Ситуация в Гуляйполе остается сложной

О развитии боевых действий на этом участке фронта рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он официально подтвердил, что на Гуляйпольском направлении российские оккупанты пытаются проводить штурмы малыми группами.

Более того, они применяют тактику инфильтрации — враг делает все возможное, чтобы зайти в глубину обороны ВСУ и захватить определенные позиции и объекты.

14 боестолкновений было непосредственно в Гуляйполе, еще несколько возле населенных пунктов, которые расположены с севера и юга Гуляйполя… Гуляйполе сейчас — это большая серая зона. Там продолжаются бои, — уточнил Волошин.

Кроме того, указано, что российские захватчики атакуют украинские позиции в окрестностях — север, юг, запад.

В самом Гуляйполе продолжаются бои между выходящими и проводящими разведывательно-поисковые и штурмовые действия. У противника примерно та же ситуация — он не может завести группы закрепления на восточную окраину, на северную окраину. Его штурмовые группы заходят в город, доходят до центра города. Там продолжаются бои с такими же нашими штурмовиками.

