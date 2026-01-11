Что происходит в Гуляйполе — последние подробности с фронта

В городе Гуляйполе Запорожской области идут ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Что важно понимать, некоторые из них доходят до центра города.

Ситуация в Гуляйполе остается сложной

О развитии боевых действий на этом участке фронта рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он официально подтвердил, что на Гуляйпольском направлении российские оккупанты пытаются проводить штурмы малыми группами.

Более того, они применяют тактику инфильтрации — враг делает все возможное, чтобы зайти в глубину обороны ВСУ и захватить определенные позиции и объекты.

14 боестолкновений было непосредственно в Гуляйполе, еще несколько возле населенных пунктов, которые расположены с севера и юга Гуляйполя… Гуляйполе сейчас — это большая серая зона. Там продолжаются бои, — уточнил Волошин. Поделиться

Кроме того, указано, что российские захватчики атакуют украинские позиции в окрестностях — север, юг, запад.