Что происходит в Гуляйполе — последние подробности с фронта

В городе Гуляйполе Запорожской области идут ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Что важно понимать, некоторые из них доходят до центра города.
Главные тезисы
- Продолжаются сражения между группами, которые выходят и проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия.
- За прошедшие сутки было более 10 таких боестолкновений.
Ситуация в Гуляйполе остается сложной
О развитии боевых действий на этом участке фронта рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Он официально подтвердил, что на Гуляйпольском направлении российские оккупанты пытаются проводить штурмы малыми группами.
Более того, они применяют тактику инфильтрации — враг делает все возможное, чтобы зайти в глубину обороны ВСУ и захватить определенные позиции и объекты.
Кроме того, указано, что российские захватчики атакуют украинские позиции в окрестностях — север, юг, запад.
