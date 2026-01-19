Армия РФ массированно дистанционно минирует Гуляйполе — в чем причина

Российские войска не способны закрепиться в Гуляйполе, поэтому пытаются изолировать город путем активных штурмов, массированных авиаударов и тотального минирования, в том числе с применением дронов.
Главные тезисы
- Российские войска проводят массированное дистанционное минирование Гуляйполе для изоляции города.
- Вражеские силы используют минирование как способ борьбы за контроль над территорией.
- Ситуация в Гуляйполе остается напряженной из-за активных боевых действий и частых авиаударов.
Россия не может захватить Гуляйполе: массированно минирует город
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По словам Волошина, в центральной части города постоянно проходят боевые столкновения между штурмовыми группами.
Спикер отметил, что враг не может захватить город и поэтому прибегает к минированию.
По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной уже несколько недель, ежедневно происходят десятки боестолкновений как в самом городе, так и в окрестных населенных пунктах.
Волошин также отметил, что за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано рекордное количество авиаударов — 14 с применением 106 корректированных авиационных бомб.
По словам спикера, значительные разрушения получил населенный пункт Железнодорожное: «Его фактически равняют с землей».
