Армия РФ массированно дистанционно минирует Гуляйполе — в чем причина

Российские войска не способны закрепиться в Гуляйполе, поэтому пытаются изолировать город путем активных штурмов, массированных авиаударов и тотального минирования, в том числе с применением дронов.

Россия не может захватить Гуляйполе: массированно минирует город

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Гуляйполе — это в целом как большая серая зона. Есть позиции Сил обороны Украины на разных окрестностях, внутри города не может ни враг закрепиться, ни мы удержаться. Поделиться

По словам Волошина, в центральной части города постоянно проходят боевые столкновения между штурмовыми группами.

Спикер отметил, что враг не может захватить город и поэтому прибегает к минированию.

Враг не может оттеснить и закрепиться в Гуляйполе, поэтому саперные подразделения противника получили значительное количество и противопехотных, и противотанковых мин ТМ-72 для того, чтобы заменять все дороги, улицы, дворы. Минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно — с использованием дронов. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной уже несколько недель, ежедневно происходят десятки боестолкновений как в самом городе, так и в окрестных населенных пунктах.

Волошин также отметил, что за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано рекордное количество авиаударов — 14 с применением 106 корректированных авиационных бомб.

По словам спикера, значительные разрушения получил населенный пункт Железнодорожное: «Его фактически равняют с землей».