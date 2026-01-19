Армия РФ массированно дистанционно минирует Гуляйполе — в чем причина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ массированно дистанционно минирует Гуляйполе — в чем причина

Гуляйполе
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Российские войска не способны закрепиться в Гуляйполе, поэтому пытаются изолировать город путем активных штурмов, массированных авиаударов и тотального минирования, в том числе с применением дронов.

Главные тезисы

  • Российские войска проводят массированное дистанционное минирование Гуляйполе для изоляции города.
  • Вражеские силы используют минирование как способ борьбы за контроль над территорией.
  • Ситуация в Гуляйполе остается напряженной из-за активных боевых действий и частых авиаударов.

Россия не может захватить Гуляйполе: массированно минирует город

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Гуляйполе — это в целом как большая серая зона. Есть позиции Сил обороны Украины на разных окрестностях, внутри города не может ни враг закрепиться, ни мы удержаться.

По словам Волошина, в центральной части города постоянно проходят боевые столкновения между штурмовыми группами.

Спикер отметил, что враг не может захватить город и поэтому прибегает к минированию.

Враг не может оттеснить и закрепиться в Гуляйполе, поэтому саперные подразделения противника получили значительное количество и противопехотных, и противотанковых мин ТМ-72 для того, чтобы заменять все дороги, улицы, дворы. Минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно — с использованием дронов.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной уже несколько недель, ежедневно происходят десятки боестолкновений как в самом городе, так и в окрестных населенных пунктах.

Волошин также отметил, что за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано рекордное количество авиаударов — 14 с применением 106 корректированных авиационных бомб.

По словам спикера, значительные разрушения получил населенный пункт Железнодорожное: «Его фактически равняют с землей».

Враг также активно применяет беспилотники — за прошедшие сутки зафиксировано 1752 дрона-камикадзе, «как минимум 1200 дронов — это, в частности, на Гуляйполе», сказал спикер.

