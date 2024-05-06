Армія РФ намагається вийти до Курахового та Покровська — Сирський

На східному фронті російсько-української війни наразі складна ситуація. Окупанти націлилися на великі населені пункти Курахове та Покровськ.

Російська армія зосередила головний удар на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський

Загарбники щодня масовано атакують позиції Сил оборони України у цих районах.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, росіяни мають від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, тому противник щоденно атакує позиції українських військ.

Наша задача в цих умовах — утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування та підготовки наших резервів. Поширити

Він зазначив, що провів роботу з командирами підрозділів.

Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат.

Ситуація на фронті: що відомо

Протягом минулої доби, 6 травня, відбулося 125 бойових зіткнень, про що повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Російські окупанти продовжують активно діяти на сході країни, зосередивши зусилля на протистоянні Силам оборони України на трьох напрямках в Донецькій області. Поширити

Попри жорсткий опір українських військових, окупантам вдалося досягти часткового успіху на деяких ділянках фронту. Проте ціною великих втрат в людській силі та техніці. Загалом ситуація на фронті залишається напруженою, але під контролем Збройних сил України.