Армия РФ пытается выйти на Курахово и Покровск — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается выйти на Курахово и Покровск — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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На восточном фронте российско-украинской войны сложная ситуация. Оккупанты нацелились на большие населенные пункты Курахово и Покровск.

Российская армия сосредоточила главный удар на Покровском и Кураховском направлениях — Сырский

Захватчики ежедневно массированно атакуют позиции Сил обороны Украины в этих районах.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, пытающегося прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти в крупные населенные пункты Курахово и Покровск.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, россияне с самого начала имеют численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, поэтому противник ежедневно атакует позиции украинских войск.

Наша задача в этих условиях — удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальный урон врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов.

Он отметил, что провел работу с командирами подразделений.

При работе с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери.

Ситуация на фронте: что известно

За прошедшие сутки, 6 мая, произошло 125 боевых столкновений, о чем сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские оккупанты продолжают активно действовать на востоке страны, сосредоточив усилия на противостоянии Силам обороны Украины на трех направлениях в Донецкой области.

Несмотря на жесткое сопротивление украинских военных, оккупантам удалось добиться частичного успеха на некоторых участках фронта. Однако ценой больших потерь в человеческой силе и технике. В общем, ситуация на фронте остается напряженной, но под контролем Вооруженных сил Украины.

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