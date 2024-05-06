Армия РФ пытается выйти на Курахово и Покровск — Сырский

На восточном фронте российско-украинской войны сложная ситуация. Оккупанты нацелились на большие населенные пункты Курахово и Покровск.
Российская армия сосредоточила главный удар на Покровском и Кураховском направлениях — Сырский
Захватчики ежедневно массированно атакуют позиции Сил обороны Украины в этих районах.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.
По его словам, россияне с самого начала имеют численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, поэтому противник ежедневно атакует позиции украинских войск.
Он отметил, что провел работу с командирами подразделений.
При работе с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА. Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери.
Ситуация на фронте: что известно
За прошедшие сутки, 6 мая, произошло 125 боевых столкновений, о чем сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Несмотря на жесткое сопротивление украинских военных, оккупантам удалось добиться частичного успеха на некоторых участках фронта. Однако ценой больших потерь в человеческой силе и технике. В общем, ситуация на фронте остается напряженной, но под контролем Вооруженных сил Украины.
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