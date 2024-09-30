Армія РФ намагається знищити агрегатний завод у Вовчанську
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ намагається знищити агрегатний завод у Вовчанську

Вовчанськ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Для російських загарбників втрата контролю над агрегатним заводом у Вовчанську стала потужним іміджевим ударом.

Головні тези:

  • Російські окупанти намагаються знищити агрегатний завод у Вовчанську, використовуючи вогнеметні системи та керовані авіаційні бомби.
  • Втрата контролю над заводом стала іміджевим ударом для агресора, що викликало посилені штурмові дії армії РФ.
  • Успішна операція розвідників ГУР призвела до повного звільнення території агрегатного заводу в Вовчанську та ліквідації російських загарбників.
  • Ситуація на Харківському напрямку надзвичайно напружена, зокрема в районі Вовчанська, де російська армія використовує важке озброєння.

Росія планує знищити Вовчанський агрегатний завод

Російські окупанти намагаються знищити агрегатний завод у Вовчанську вогнеметною системою і керованими авіаційними бомбами.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев сказав в ефірі інформаційного марафону.

Ситуація там найбільш складна і найбільш напружена, тому що агрегатний завод став ціллю № 1 для противника. Завод для нього якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має.

Віталій Саранцев

Віталій Саранцев

Речник ОТУ “Харків”

Речник пояснив, що для російських загарбників втрата контролю над агрегатним заводом стала потужним іміджевим ударом.

У цьому зв’язку, ворог наразі намагається застосовувати максимальний спектр озброєння у цій місцевості.

Армія РФ застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто, діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому не дісталося, він його знищує.

Загалом речник сказав, що противник не полишає загарбницьких намірів і здійснює штурмові дії в напрямку Сил оборони України. Найгарячіша ситуація на Харківському напрямку зараз районі Вовчанська.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

Українські розвідники успішно завершили складну операцію, завдяки якій вдалося повністю звільнити територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідувати російських загарбників в усіх будівлях підприємства. 

24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції, яку вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР:

  1. “Стугна”,

  2. “Парагон”,

  3. РДК,

  4. “Юнгер”,

  5. БДК,

  6. “Терор”.

Підрозділи ГУР уже провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови.

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