Армія РФ намагається знищити агрегатний завод у Вовчанську

Для російських загарбників втрата контролю над агрегатним заводом у Вовчанську стала потужним іміджевим ударом.

Росія планує знищити Вовчанський агрегатний завод

Російські окупанти намагаються знищити агрегатний завод у Вовчанську вогнеметною системою і керованими авіаційними бомбами.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев сказав в ефірі інформаційного марафону.

Ситуація там найбільш складна і найбільш напружена, тому що агрегатний завод став ціллю № 1 для противника. Завод для нього якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Віталій Саранцев Речник ОТУ “Харків”

Речник пояснив, що для російських загарбників втрата контролю над агрегатним заводом стала потужним іміджевим ударом.

У цьому зв’язку, ворог наразі намагається застосовувати максимальний спектр озброєння у цій місцевості.

Армія РФ застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто, діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому не дісталося, він його знищує. Поширити

Загалом речник сказав, що противник не полишає загарбницьких намірів і здійснює штурмові дії в напрямку Сил оборони України. Найгарячіша ситуація на Харківському напрямку зараз районі Вовчанська.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

Українські розвідники успішно завершили складну операцію, завдяки якій вдалося повністю звільнити територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідувати російських загарбників в усіх будівлях підприємства.

24 вересня, о 14:40, командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції, яку вдалося реалізувати силами спеціальних груп ГУР:

“Стугна”, “Парагон”, РДК, “Юнгер”, БДК, “Терор”.