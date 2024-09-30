Армия РФ пытается уничтожить агрегатный завод в Волчанске

Для российских захватчиков потеря контроля над агрегатным заводом в Волчанске стала мощным имиджевым ударом.

Россия планирует уничтожить Волчанский агрегатный завод

Российские оккупанты пытаются уничтожить агрегатный завод в Волчанске огнеметной системой и управляемыми авиационными бомбами.

Об этом пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сказал в эфире информационного марафона.

Ситуация там наиболее сложная и наиболее напряженная, потому что агрегатный завод стал целью № 1 для противника. Завод для него какой-либо тактической или стратегической цели не имеет. Виталий Саранцев Спикер ОТУ "Харьков"

Спикер объяснил, что для российских захватчиков потеря контроля над агрегатным заводом стала мощным имиджевым ударом.

В связи с этим враг пытается применять максимальный спектр вооружения в этой местности.

Армия РФ применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и сбрасывает КАБы. То есть, действует по стандартной для себя практике, когда то, что ему не досталось, он его уничтожает. Поделиться

Вообще спикер сказал, что противник не оставляет захватнических намерений и совершает штурмовые действия в направлении Сил обороны Украины. Самая горячая ситуация на Харьковском направлении сейчас в районе Волчанска.

Что известно о новой успешной операции ГУР

Украинские разведчики успешно завершили сложную операцию, благодаря которой удалось полностью освободить территорию Волчанского агрегатного завода, а также ликвидировать российских захватчиков во всех постройках предприятия.

24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции, которую удалось реализовать силами специальных групп ГУР:

"Струно", "Парагон", РДК, "Юнгер", БГК, "Террор".