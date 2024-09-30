Армия РФ пытается уничтожить агрегатный завод в Волчанске

Для российских захватчиков потеря контроля над агрегатным заводом в Волчанске стала мощным имиджевым ударом.
Главные тезисы
- Российская армия пытается уничтожить агрегатный завод в Волчанске, что стало имиджевым ударом для захватчиков.
- Успешная операция разведчиков ГУР привела к полному освобождению территории завода и ликвидации российских захватчиков.
- Российские оккупанты активно применяют огнеметные системы и управляемые авиационные бомбы в качестве военной тактики уничтожения завода.
Россия планирует уничтожить Волчанский агрегатный завод
Российские оккупанты пытаются уничтожить агрегатный завод в Волчанске огнеметной системой и управляемыми авиационными бомбами.
Об этом пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сказал в эфире информационного марафона.
Спикер объяснил, что для российских захватчиков потеря контроля над агрегатным заводом стала мощным имиджевым ударом.
В связи с этим враг пытается применять максимальный спектр вооружения в этой местности.
Вообще спикер сказал, что противник не оставляет захватнических намерений и совершает штурмовые действия в направлении Сил обороны Украины. Самая горячая ситуация на Харьковском направлении сейчас в районе Волчанска.
Что известно о новой успешной операции ГУР
Украинские разведчики успешно завершили сложную операцию, благодаря которой удалось полностью освободить территорию Волчанского агрегатного завода, а также ликвидировать российских захватчиков во всех постройках предприятия.
24 сентября, в 14:40, командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции, которую удалось реализовать силами специальных групп ГУР:
"Струно",
"Парагон",
РДК,
"Юнгер",
БГК,
"Террор".
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