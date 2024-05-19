Злочинна армія РФ все частіше почала використовувати плануючі авіабомби КАБ для підтримки власного наступу в Україні.

Як КАБи стали дешевим інструментом просування окупаційної армії РФ в Україні

Журналісти видання зазначають, що тільки протягом тижня спроб російських окупантів захопити Вовчанськ на місто було скинуто більше 200 ворожих авіабомб.

За інформацією президента Володимира Зеленського, тільки протягом березня російські окупанти скинули на Україну близько 3 тис авіабомб.

Плануючі бомби створюються шляхом додавання складаних крил і супутникової навігації до старих радянських бомб. Вони дешеві, але руйнівні, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Зазначається, що оскільки плануючі бомби доволі легкі у виробництві, країна-агресорка має змогу виробляти та накопичувати їх у дуже великій кількості.

Вибухова частина — це, по суті, звичайна залізна бомба вільного падіння, яких у Росії сотні тисяч, що залишилися з радянських часів. Вони оснащені висувними крилами, які після скидання бомби розсуваються, дозволяючи їй планувати на набагато більші відстані, — пояснює експерт з Великої Британії Джастін Бронк. Поширити

Підкреслюється, що адаптована під ці бомби система супутникового наведення дає змогу атакувати стаціонарні об’єкти із доволі високою точністю.

Бронк додає, що механізм цих бомб надає російським окупантам більшу частину характеристик вартісних ракет за значно дешевшу ціну.

Аналітик підкреслив, що військові злочинці армії РФ додають до радянських бомб набори для планування.

Вартість однієї такої авіабомби може становити від 20 до 30 тис доларів.

Ці бомби чинять дуже великі руйнування і роблять вразливими навіть добре укріплені лінії оборони українських військових.

Оскільки плануючі бомби створюють набагато більшу потужність вибуху, вони з більшою ймовірністю можуть призвести до обвалів або загибелі людей навіть на досить добре укріплених позиціях. Потужні вибухи також чинять серйозний вплив на людський організм, — попереджають автори матеріалу. Поширити

Як Україні протидіяти використанню армією РФ КАБів

Через велику кількість таких бомб на озброєнні російських окупантів, за словами Джастіна Бронка, їхня ліквідація за допомогою засобів ППО не є ефективною, оскільки українські військові у такому разі швидко вичерпають запаси ракет до ЗРК.

Аналітик підкреслив, що найбільш ефективним виходом з ситуації буде ураження ворожих літаків, які скидають бомби.

Однак експерт попередив, що таке рішення стикатиметься із дуже високими ризиками, оскільки ракетні установки можуть бути помічені російськими безпілотниками і вражені балістичними ракетами.

Залишається варіант використання ракет дальнього радіусу дії або безпілотників для нанесення ударів по російських авіабазах — саме цей метод використовує Україна.

При цьому США — найбільший постачальник військової допомоги Україні — забороняють Києву використовувати будь-які свої системи озброєнь на міжнародно визнаній російській території.