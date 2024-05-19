Армия РФ уничтожает все КАБами на пути собственного наступления в Украине

Преступная армия РФ все чаще стала использовать планирующие авиабомбы КАБ для поддержания собственного наступления в Украине.
Как КАБы стали дешевым инструментом продвижения оккупационной армии РФ в Украине
Журналисты издания отмечают, что только в течение недели попыток российских окупантов захватить Волчанск на город было сброшено более 200 вражеских авиабомб.
По информации президента Владимира Зеленского, только в течение марта российские оккупанты сбросили на Украину около 3 тыс авиабомб.
Отмечается, что поскольку планирующие бомбы достаточно легки в производстве, страна-агрессорка может производить и накапливать их в очень большом количестве.
Подчеркивается, что адаптированная под эти бомбы система спутникового наведения позволяет атаковать стационарные объекты с достаточно высокой точностью.
Бронк добавляет, что механизм этих бомб придает российским оккупантам большую часть характеристик стоимостных ракет значительно дешевле.
Аналитик подчеркнул, что военные преступники армии РФ добавляют в советские бомбы наборы для планирования.
Стоимость одной такой авиабомбы может составлять от 20 до 30 тыс. долларов.
Эти бомбы производят очень большие разрушения и делают уязвимыми даже хорошо укрепленные линии обороны украинских военных.
Как Украине противодействовать использованию армией РФ КАБов
Из-за большого количества таких бомб на вооружении российских оккупантов, по словам Джастина Бронка, их ликвидация с помощью средств ПВО не эффективна, поскольку украинские военные в таком случае быстро исчерпают запасы ракет к ЗРК.
Аналитик подчеркнул, что наиболее эффективным выходом из ситуации будет поражение вражеских самолетов, сбрасывающих бомбы.
Однако эксперт предупредил, что такое решение будет сталкиваться с очень высокими рисками, поскольку ракетные установки могут быть замечены российскими беспилотниками и поражены баллистическими ракетами.
Остается вариант использования ракет дальнего радиуса действия или беспилотников для нанесения ударов по российским авиабазам именно этот метод использует Украина.
При этом США — крупнейший поставщик военной помощи Украине — запрещают Киеву использовать любые свои системы вооружений на международно признанной российской территории.
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