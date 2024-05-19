Армия РФ уничтожает все КАБами на пути собственного наступления в Украине

Преступная армия РФ все чаще стала использовать планирующие авиабомбы КАБ для поддержания собственного наступления в Украине.

Как КАБы стали дешевым инструментом продвижения оккупационной армии РФ в Украине

Журналисты издания отмечают, что только в течение недели попыток российских окупантов захватить Волчанск на город было сброшено более 200 вражеских авиабомб.

По информации президента Владимира Зеленского, только в течение марта российские оккупанты сбросили на Украину около 3 тыс авиабомб.

Планирующие бомбы создаются путем добавления складных крыльев и спутниковой навигации к старым советским бомбам. Они дешевы, но разрушительны, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Отмечается, что поскольку планирующие бомбы достаточно легки в производстве, страна-агрессорка может производить и накапливать их в очень большом количестве.

Взрывная часть — это, по сути, обычная железная бомба свободного падения, которых в России остались сотни тысяч с советских времен. Они оснащены выдвижными крыльями, которые после сброса бомбы раздвигаются, позволяя ей планировать на гораздо большие расстояния, — объясняет эксперт из Великобритании Джастин Бронк. Поделиться

Подчеркивается, что адаптированная под эти бомбы система спутникового наведения позволяет атаковать стационарные объекты с достаточно высокой точностью.

Бронк добавляет, что механизм этих бомб придает российским оккупантам большую часть характеристик стоимостных ракет значительно дешевле.

Аналитик подчеркнул, что военные преступники армии РФ добавляют в советские бомбы наборы для планирования.

Стоимость одной такой авиабомбы может составлять от 20 до 30 тыс. долларов.

Эти бомбы производят очень большие разрушения и делают уязвимыми даже хорошо укрепленные линии обороны украинских военных.

Поскольку планирующие бомбы создают гораздо большую мощность взрыва, они с большей вероятностью могут привести к оползням или гибели людей даже на достаточно хорошо укрепленных позициях. Мощные взрывы также оказывают серьезное влияние на человеческий организм, предупреждают авторы материала. Поделиться

Как Украине противодействовать использованию армией РФ КАБов

Из-за большого количества таких бомб на вооружении российских оккупантов, по словам Джастина Бронка, их ликвидация с помощью средств ПВО не эффективна, поскольку украинские военные в таком случае быстро исчерпают запасы ракет к ЗРК.

Аналитик подчеркнул, что наиболее эффективным выходом из ситуации будет поражение вражеских самолетов, сбрасывающих бомбы.

Однако эксперт предупредил, что такое решение будет сталкиваться с очень высокими рисками, поскольку ракетные установки могут быть замечены российскими беспилотниками и поражены баллистическими ракетами.

Остается вариант использования ракет дальнего радиуса действия или беспилотников для нанесения ударов по российским авиабазам именно этот метод использует Украина.

При этом США — крупнейший поставщик военной помощи Украине — запрещают Киеву использовать любые свои системы вооружений на международно признанной российской территории.