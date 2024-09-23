Армія РФ обстріляла Донеччину. Серед поранених є двоє дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Донеччину. Серед поранених є двоє дітей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

Російська армія 23 вересня завдала удару по селу Шахове, що у Донецькій області. В результаті обстрілу постраждали двоє дітей.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла село Шахове на Донеччині, де серед поранених були двоє дітей.
  • Внаслідок атаки було пошкоджено 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі та соціальний заклад.
  • На Донеччині також зафіксовані жертви від обстрілів армії РФ, зазнали поранень і травм багато мирних жителів.
  • Атаки російської військової діяльності на Донеччині свідчать про жорстокі воєнні злочини та загрозу для місцевого населення.

Росія атакувала село на Донеччині: є поранені

За даними начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, під час обстрілу Шахового поранення отримали 7 людей, у тому числі 2 дитини.

Двоє з поранених були доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

Село Шахове після російського обстрілу

Також ударом були пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі та соціальний заклад.

Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Росія масштабно атакує Донеччину: є жертви

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині 21 вересня загинула жінка, семеро людей зазнали поранень та травми. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Упродовж години ЗС РФ обстрілювали місто Курахове. Попередньо, використавши КАБ та ствольну артилерію. Від влучання засобів ураження загинула містянка, двоє осіб зазнали акубаротравм і рваних ран.

Вдень під обстрілом було селище Олексієво-Дружківка.

Війська держави-агресора поцілили по підприємству, де травмована 49-річна співробітниця.

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