Удар РФ по багатоповерхівці у Харкові — кількість постраждалих різко зросла

Станом на 17:00 відомо про щонайменше 30 постраждалих цивільних внаслідок удару російських загарбників по багатоповерхівці у Харкові, що стався 15 вересня.
Головні тези:
- Удар армії РФ по багатоповерхівці у Харкові призвів до великої кількості постраждалих цивільних.
- Президент України закликав міжнародну спільноту допомогти українцям захиститися від російського терору.
- У Харкові триває рятувально-пошукова операція після удару РФ.
Удар РФ по Харкову 15 вересня — що наразі відомо
Російська армія вкотре скинула на місто авіабомби та влучила у багатоповерхівку. Наразі триває рятувальна операція.
Глава держави нагадав про те, що міжнародна спільнота повинна допомогти українцям захиститися від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя невинних людей.
На переконання Зеленського, саме від світу залежить — буде цей терор продовжуватися чи нарешті його вдасться зупинити.
Що наразі відбувається на місці удару РФ по Харкову
Оновлену інформацію повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також опублікував відео з місця події.
За словами чиновник, наразі триває рятувально-пошукова операція.
Окрім того, повідомляється, що росіяни зруйнували один під'їзд будинку.
Він також додав, що проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські оргінізації.
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