Удар РФ по багатоповерхівці у Харкові — кількість постраждалих різко зросла

Станом на 17:00 відомо про щонайменше 30 постраждалих цивільних внаслідок удару російських загарбників по багатоповерхівці у Харкові, що стався 15 вересня.

Удар РФ по Харкову 15 вересня — що наразі відомо

Російська армія вкотре скинула на місто авіабомби та влучила у багатоповерхівку. Наразі триває рятувальна операція.

Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами — пожежа й завали. На цей час відомо про 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави нагадав про те, що міжнародна спільнота повинна допомогти українцям захиститися від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя невинних людей.

На переконання Зеленського, саме від світу залежить — буде цей терор продовжуватися чи нарешті його вдасться зупинити.

Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору, — пояснив український лідер. Поширити

Що наразі відбувається на місці удару РФ по Харкову

Оновлену інформацію повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також опублікував відео з місця події.

За словами чиновник, наразі триває рятувально-пошукова операція.

Окрім того, повідомляється, що росіяни зруйнували один під'їзд будинку.

Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок. Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом.Під завалами можуть бути люди, — розповів Синєгубов. Поширити

Він також додав, що проводиться евакуація жителів. Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські оргінізації.