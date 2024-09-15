Удар РФ по многоэтажке в Харькове — количество пострадавших резко возросло

По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 30 пострадавших гражданских в результате удара российских захватчиков по многоэтажке в Харькове, который произошел 15 сентября.

Удар РФ по Харькову 15 сентября — что известно

Российская армия сбросила на город авиабомбы и попала в многоэтажку. В настоящее время идет спасательная операция.

Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами — пожар и завалы. В настоящее время известно о 30 раненых, среди них дети. К спасению людей прилечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства напомнил о том, что международное сообщество должно помочь украинцам защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни невинных людей.

По убеждению Зеленского, именно от мира зависит, будет ли этот террор продолжаться или наконец-то его удастся остановить.

Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, объективно нужными. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно предохраняет от террора, — объяснил украинский лидер. Поделиться

Что происходит на месте удара РФ по Харькову

Обновленную информацию сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он также опубликовал видео с места происшествия.

По словам чиновник, сейчас продолжается спасательно-поисковая операция.

Кроме того, сообщается, что россияне разрушили один подъезд дома.

Пожар на 9 этаже. Повреждены не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей. Три человека в тяжелом состоянии. 30 раненых в целом. Под завалами могут быть люди, — рассказал Синегубов. Поделиться

Он также добавил, что проводится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные, международные и украинские организации.