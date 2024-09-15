Удар РФ по многоэтажке в Харькове — количество пострадавших резко возросло

По состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 30 пострадавших гражданских в результате удара российских захватчиков по многоэтажке в Харькове, который произошел 15 сентября.
Главные тезисы
- Под завалами в Харькове могут находиться люди.
- Президент Украины призвал международное сообщество помочь украинцам защититься от российского террора.
- В Харькове продолжается спасательно-розыскная операция после удара РФ.
Удар РФ по Харькову 15 сентября — что известно
Российская армия сбросила на город авиабомбы и попала в многоэтажку. В настоящее время идет спасательная операция.
Глава государства напомнил о том, что международное сообщество должно помочь украинцам защититься от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни невинных людей.
По убеждению Зеленского, именно от мира зависит, будет ли этот террор продолжаться или наконец-то его удастся остановить.
Что происходит на месте удара РФ по Харькову
Обновленную информацию сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он также опубликовал видео с места происшествия.
По словам чиновник, сейчас продолжается спасательно-поисковая операция.
Кроме того, сообщается, что россияне разрушили один подъезд дома.
Он также добавил, что проводится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные, международные и украинские организации.
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