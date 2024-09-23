Армия РФ обстреляла Донецкую область. Среди раненых есть двое детей

Российская армия 23 сентября нанесла удар по селу Шахово в Донецкой области. В результате обстрела пострадали двое детей.

Россия атаковала село в Донецкой области: есть раненые

По данным начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, во время обстрела Шахматного ранения получили 7 человек, в том числе 2 ребенка.

Двое из раненых были доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Село Шахово после российского обстрела

Также ударом были повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение.

Это еще одно военное преступление россиян и еще одно жестокое напоминание о том, что оставаться на Донбассе опасно. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Россия масштабно атакует Донеччину: есть жертвы

В результате российских обстрелов в Донецкой области 21 сентября погибла женщина, семь человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

За час ВС РФ обстреливали город Курахово. Предварительно, использовав КАБ и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка, два человека получили акубаротравмы и рваные раны.

Днем под обстрелом был поселок Алексеево-Дружковка.