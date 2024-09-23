Армия РФ обстреляла Донецкую область. Среди раненых есть двое детей

Российская армия 23 сентября нанесла удар по селу Шахово в Донецкой области. В результате обстрела пострадали двое детей.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла село Шахово в Донецкой области, где пострадали двое детей.
- В результате обстрела были повреждены 24 частных дома, 3 административных здания и социальное учреждение.
- Начальник областной военной администрации сообщил о 7 раненых, включая 2 детей, в результате обстрела села Шахово.
Россия атаковала село в Донецкой области: есть раненые
По данным начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, во время обстрела Шахматного ранения получили 7 человек, в том числе 2 ребенка.
Двое из раненых были доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.
Также ударом были повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение.
Россия масштабно атакует Донеччину: есть жертвы
В результате российских обстрелов в Донецкой области 21 сентября погибла женщина, семь человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
За час ВС РФ обстреливали город Курахово. Предварительно, использовав КАБ и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка, два человека получили акубаротравмы и рваные раны.
Днем под обстрелом был поселок Алексеево-Дружковка.
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