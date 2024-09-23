Армия РФ обстреляла Донецкую область. Среди раненых есть двое детей
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Донецкую область. Среди раненых есть двое детей

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Шахово
Читати українською

Российская армия 23 сентября нанесла удар по селу Шахово в Донецкой области. В результате обстрела пострадали двое детей.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла село Шахово в Донецкой области, где пострадали двое детей.
  • В результате обстрела были повреждены 24 частных дома, 3 административных здания и социальное учреждение.
  • Начальник областной военной администрации сообщил о 7 раненых, включая 2 детей, в результате обстрела села Шахово.

Россия атаковала село в Донецкой области: есть раненые

По данным начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, во время обстрела Шахматного ранения получили 7 человек, в том числе 2 ребенка.

Двое из раненых были доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Село Шахово после российского обстрела

Также ударом были повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение.

Это еще одно военное преступление россиян и еще одно жестокое напоминание о том, что оставаться на Донбассе опасно.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Россия масштабно атакует Донеччину: есть жертвы

В результате российских обстрелов в Донецкой области 21 сентября погибла женщина, семь человек получили ранения и травмы. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

За час ВС РФ обстреливали город Курахово. Предварительно, использовав КАБ и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка, два человека получили акубаротравмы и рваные раны.

Днем под обстрелом был поселок Алексеево-Дружковка.

Войска государства-агрессора попали по предприятию, где травмирована 49-летняя сотрудница.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек
Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по многоэтажке в Харькове — количество пострадавших резко возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
пожар в Харькову
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ повредила 18 многоэтажек в Харькове во время удара накануне
Атака армии РФ на Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?