Армія РФ обстріляла Нікополь — загинули дві людини, є поранені
Нікополь
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російська армія 16 січня з артилерії обстріляла Нікополь. Дві людини загинули, шестеро поранені.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила артобстріл Нікополя 16 січня, що призвело до загибелі двох людей та поранення шестеро.
  • Загиблі у Нікополі - дві жінки, які стали жертвами ворожого артобстрілу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.
  • Внаслідок нападу в місті поранено шестеро людей, серед яких 65-річна жінка у критичному стані.

Росія вбила двох людей у Нікополі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Співчуття рідним та близьким.

Загалом від ранку в місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. В тому числі одна людина — 65-річна жінка — перебуває у вкрай важкому стані.

Поранені після атаки РФ по Нікополю

Уточнюється, що 44-річний чоловік, який був травмований вночі, лікуватиметься амбулаторно.

