Армія РФ обстріляла Нікополь — загинули дві людини, є поранені

Російська армія 16 січня з артилерії обстріляла Нікополь. Дві людини загинули, шестеро поранені.
Головні тези:
- Російська армія здійснила артобстріл Нікополя 16 січня, що призвело до загибелі двох людей та поранення шестеро.
- Загиблі у Нікополі - дві жінки, які стали жертвами ворожого артобстрілу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.
- Внаслідок нападу в місті поранено шестеро людей, серед яких 65-річна жінка у критичному стані.
Росія вбила двох людей у Нікополі
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Загалом від ранку в місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. В тому числі одна людина — 65-річна жінка — перебуває у вкрай важкому стані.
Уточнюється, що 44-річний чоловік, який був травмований вночі, лікуватиметься амбулаторно.
