Армія РФ обстріляла Нікополь — загинули дві людини, є поранені

Російська армія 16 січня з артилерії обстріляла Нікополь. Дві людини загинули, шестеро поранені.

Росія вбила двох людей у Нікополі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Співчуття рідним та близьким.

Загалом від ранку в місті внаслідок атак противника постраждали шестеро людей. В тому числі одна людина — 65-річна жінка — перебуває у вкрай важкому стані.

Поранені після атаки РФ по Нікополю

Уточнюється, що 44-річний чоловік, який був травмований вночі, лікуватиметься амбулаторно.