Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека, есть раненые

Никополь
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российская армия 16 января из артиллерии обстреляла Никополь. Два человека погибли, шестеро ранены.

Главные тезисы

  • 16 января российская армия из артиллерии атаковала Никополь, погибли две женщины, шестеро ранены.
  • Один из раненых, 65-летняя женщина, находится в критическом состоянии.
  • Начальник Днепропетровской ОВ подтвердил информацию об обстреле Никополя со стороны российской армии.

Россия убила двух человек в Никополе

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Россияне убили двух человек в Никополе. Женщины погибли из-за вражеского артобстрела. Соболезнование родным и близким.

Всего с утра в городе в результате атак противника пострадали шесть человек. В том числе один человек — 65-летняя женщина — находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранены после атаки РФ по Никополю

Уточняется, что 44-летний мужчина, травмированный ночью, будет лечиться амбулаторно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ дважды ударила по Никополю. Ранены двое спасателей
ДСНС Украины
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские войска ударили дроном по Никополю — пострадали более 10 человек
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никополь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ FPV-дроном атаковали Никополь — есть раненые
автомобиль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?