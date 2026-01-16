Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека, есть раненые

Российская армия 16 января из артиллерии обстреляла Никополь. Два человека погибли, шестеро ранены.
Главные тезисы
- 16 января российская армия из артиллерии атаковала Никополь, погибли две женщины, шестеро ранены.
- Один из раненых, 65-летняя женщина, находится в критическом состоянии.
- Начальник Днепропетровской ОВ подтвердил информацию об обстреле Никополя со стороны российской армии.
Россия убила двух человек в Никополе
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Всего с утра в городе в результате атак противника пострадали шесть человек. В том числе один человек — 65-летняя женщина — находится в крайне тяжелом состоянии.
Уточняется, что 44-летний мужчина, травмированный ночью, будет лечиться амбулаторно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-