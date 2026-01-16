Армия РФ обстреляла Никополь — погибли два человека, есть раненые

Россия убила двух человек в Никополе

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Россияне убили двух человек в Никополе. Женщины погибли из-за вражеского артобстрела. Соболезнование родным и близким. Поделиться

Всего с утра в городе в результате атак противника пострадали шесть человек. В том числе один человек — 65-летняя женщина — находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранены после атаки РФ по Никополю

Уточняется, что 44-летний мужчина, травмированный ночью, будет лечиться амбулаторно.