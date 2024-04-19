Армія РФ обстріляла Сумську область. Є загиблий та поранені
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Україна
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Армія РФ обстріляла Сумську область. Є загиблий та поранені

Обстріл Сумської області армією РФ
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Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ вдень, 19 квітня, з артилерії обстріляла одну з громад у Сумській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та ще троє отримали поранення. 

Що відомо про наслідки обстрілу армією РФ Сумської області

Представники прокуратури Сумської області зазначають, що в районі 12:00 російські окупанти обстріляли центр Білопілля.

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством, — йдеться у повідомленні відомства.

Підкреслюється, що внаслідок обстрілу російських окупантів у лікарні внаслідок важких поранень помер 51-річний чоловік.

Поранення також отримали ще один чоловік та дві місцеві жительки.

За попередніми даними, пошкоджено

  • багатоповерхівку,

  • легкові автомобілі,

  • магазини,

  • аптеку.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по інших регіонах

За інформацією представників ДСНС та керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники у Дніпрі витягли з під завалів зруйнованого окупаційною армією РФ будинку тіло жінки.

Вони уточнили, що загалом, за попередньою інформацією, у Дніпропетровській області загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, зокрема 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають, — підкреслили в ДСНС.

Глава області попередив, що кількість жертв може зрости.

Наразі рятувальники шукають тіло ще однієї людини.

При цьому Лисак додав, що в районі 17:00 сили ППО збили над Дніпром ще одну ворожу ракету.

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