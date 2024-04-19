Злочинна армія РФ вдень, 19 квітня, з артилерії обстріляла одну з громад у Сумській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та ще троє отримали поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу армією РФ Сумської області

Представники прокуратури Сумської області зазначають, що в районі 12:00 російські окупанти обстріляли центр Білопілля.

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством, — йдеться у повідомленні відомства. Поширити

Підкреслюється, що внаслідок обстрілу російських окупантів у лікарні внаслідок важких поранень помер 51-річний чоловік.

Поранення також отримали ще один чоловік та дві місцеві жительки.

За попередніми даними, пошкоджено

багатоповерхівку,

легкові автомобілі,

магазини,

аптеку.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по інших регіонах

За інформацією представників ДСНС та керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальники у Дніпрі витягли з під завалів зруйнованого окупаційною армією РФ будинку тіло жінки.

Вони уточнили, що загалом, за попередньою інформацією, у Дніпропетровській області загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, зокрема 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають, — підкреслили в ДСНС. Поширити

Глава області попередив, що кількість жертв може зрости.

Наразі рятувальники шукають тіло ще однієї людини.

При цьому Лисак додав, що в районі 17:00 сили ППО збили над Дніпром ще одну ворожу ракету.