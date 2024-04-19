Преступная армия РФ днем, 19 апреля, из артиллерии обстреляла одну из общин в Сумской области. В результате вражеского обстрела погиб один человек и еще трое получили ранения.
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Сумской области
Представители прокуратуры Сумской области отмечают, что в районе 12:00 российские оккупанты обстреляли центр Белополья.
Подчеркивается, что в результате обстрела российских оккупантов в больнице в результате тяжелых ранений скончался 51-летний мужчина.
Ранения также получили еще один человек и две местные жительницы.
По предварительным данным, повреждено
многоэтажка,
легковые автомобили,
магазины,
аптеку.
Что известно о последствиях атак армии РФ по другим регионам
По информации представителей ГСЧС и руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели в Днепре извлекли из-под завалов разрушенного оккупационной армией РФ дома тело женщины.
Они уточнили, что всего, по предварительной информации, в Днепропетровской области погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка.
Глава области предупредил, что количество жертв может возрасти.
В настоящее время спасатели ищут тело еще одного человека.
При этом Лысак добавил, что в районе 17:00 силы ПВО сбили над Днепром еще одну вражескую ракету.
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