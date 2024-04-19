Армия РФ обстреляла Сумскую область. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
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Армия РФ обстреляла Сумскую область. Есть погибший и раненые

Обстрел Сумской области армией РФ
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ днем, 19 апреля, из артиллерии обстреляла одну из общин в Сумской области. В результате вражеского обстрела погиб один человек и еще трое получили ранения.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Сумской области

Представители прокуратуры Сумской области отмечают, что в районе 12:00 российские оккупанты обстреляли центр Белополья.

При процессуальном руководстве Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в результате обстрела российских оккупантов в больнице в результате тяжелых ранений скончался 51-летний мужчина.

Ранения также получили еще один человек и две местные жительницы.

По предварительным данным, повреждено

  • многоэтажка,

  • легковые автомобили,

  • магазины,

  • аптеку.

Что известно о последствиях атак армии РФ по другим регионам

По информации представителей ГСЧС и руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели в Днепре извлекли из-под завалов разрушенного оккупационной армией РФ дома тело женщины.

Они уточнили, что всего, по предварительной информации, в Днепропетровской области погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка.

Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются, подчеркнули в ГСЧС.

Глава области предупредил, что количество жертв может возрасти.

В настоящее время спасатели ищут тело еще одного человека.

При этом Лысак добавил, что в районе 17:00 силы ПВО сбили над Днепром еще одну вражескую ракету.

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