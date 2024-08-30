Армія РФ обстріляла триповерхівку в Кураховому — є поранені
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла триповерхівку в Кураховому — є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Курахове
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На Донеччині російські терористи 30 серпня обстріляли Курахове. Снаряди влучили у триповерхову житлову будівлю: поранень зазнали щонайменше п’ятеро людей. Ймовірно, під завалами також перебувають місцеві жителі.

Головні тези:

  • Російські терористи обстріляли триповерхівку в Кураховому, що спричинило поранення щонайменше п'ятьох людей.
  • Під завалами можуть перебувати ще місцеві жителі, рятувальна операція триває.
  • Атаки російських військ на мирне населення Донецького регіону стають все більш інтенсивними та призводять до загибелі цивільних осіб.

Російські війська знову обстріляли Курахове на Донеччині

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу Курахового. Вже сьогодні вдень місто знову потрапило під вогонь «Ураганів». Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він також зазначив, що, імовірно, під завалами також перебувають люди, рятувальна операція триває.

Курахове

Філашкін знову закликав всіх евакуюватися своєчасно.

У результаті удару РФ по Кураховому загинуло двоє цивільних осіб

27 червня російські окупанти вдарили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області. 

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень, — зазначив він.

Обсяги руйнувань після удару російської армії наразі встановлюються.

Новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день — підсумував Філашкін.

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