Армия РФ обстреляла трехэтажку в Курахово — есть раненые

В Донецкой области российские террористы 30 августа обстреляли Курахово. Снаряды попали в трехэтажное жилое здание: ранения получили по меньшей мере пять человек. По всей вероятности, под завалами также находятся местные жители.
Главные тезисы
- Атака российских террористов на жилой дом в Курахово привела к ранениям пятерых человек, а также возможному нахождению жителей под завалами.
- Спасательная операция в Курахово продолжается после обстрела жилого трехэтажного здания российскими войсками.
- Российские оккупанты атакуют мирное население Донецкой области, приводя к гибели гражданских лиц и разрушениям инфраструктуры.
- Глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин призывает жителей эвакуироваться во избежание опасности со стороны российских атак.
Российские войска снова обстреляли Курахово в Донецкой области
По меньшей мере 5 человек ранены в результате обстрела Курахово. Уже сегодня днем город снова попал под огонь «Ураганов». Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Филашкин снова призвал всех эвакуироваться вовремя.
В результате удара РФ по Курахово погибли двое гражданских
27 июня российские оккупанты ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Россияне вечером ударили по центру из Ураганов — убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы, — отметил он.
Объемы разрушений после удара российской армии устанавливаются.
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