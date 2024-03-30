Армія РФ обстріляла Запорізьку область. Постраждала дитина

Російські окупанти 30 березня вчергове обстріляли Запорізьку область. У результаті ворожої атаки дитина отримала контузію.
У Запорізький області через російські обстріли постраждав хлопчик
Дитина зазнала пошкоджень при обстрілах РФ на Запоріжчині.
Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За даними глави ОВА, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію.
У Запоріжжі через атаку РФ постраждало 25 людей
Вже 25 осіб отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок ракетного удару РФ 22 березня.
Про зростання кількості поранених повідомила пресслужба МВС України.
Станом на 17:00 відомо про 25 постраждалих і 3 загиблих людей.
Раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про 20 постраждалих.
Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
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