Армія РФ обстріляла Запорізьку область. Постраждала дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Запорізьку область. Постраждала дитина

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запорізька область

Російські окупанти 30 березня вчергове обстріляли Запорізьку область. У результаті ворожої атаки дитина отримала контузію.

У Запорізький області через російські обстріли постраждав хлопчик

Дитина зазнала пошкоджень при обстрілах РФ на Запоріжчині.

Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За даними глави ОВА, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Долинка Пологівського району 12-річний хлопчик отримав контузію.

Дитину ушпиталено в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

Іван Федоров

Іван Федоров

Керівник Запорізької ОВА

У Запоріжжі через атаку РФ постраждало 25 людей

Вже 25 осіб отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок ракетного удару РФ 22 березня.

Про зростання кількості поранених повідомила пресслужба МВС України.

Станом на 17:00 відомо про 25 постраждалих і 3 загиблих людей.

Раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про 20 постраждалих.

8-річна дівчинка та 35-річний чоловік — донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.

Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

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