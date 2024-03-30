Армия РФ обстреляла Запорожскую область. Пострадал ребенок

Российские оккупанты 30 марта в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате вражеской атаки ребенок получил контузию.
В Запорожской области из-за российских обстрелов пострадал мальчик
Ребенок получил повреждения при обстрелах РФ в Запорожской области.
Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По данным главы ОВА, в результате вражеских артиллерийских обстрелов села Долинка Пологовского района 12-летний мальчик получил контузию.
В Запорожье из-за атаки РФ пострадали 25 человек
Уже 25 человек получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного удара РФ 22 марта.
О росте числа раненых сообщила пресс-служба МВД Украины.
По состоянию на 17:00 известно о 25 пострадавших и 3 погибших людях.
Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал о 20 пострадавших.
Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины — водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.
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