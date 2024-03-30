Армия РФ обстреляла Запорожскую область. Пострадал ребенок

Российские оккупанты 30 марта в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате вражеской атаки ребенок получил контузию.

В Запорожской области из-за российских обстрелов пострадал мальчик

Ребенок получил повреждения при обстрелах РФ в Запорожской области.

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По данным главы ОВА, в результате вражеских артиллерийских обстрелов села Долинка Пологовского района 12-летний мальчик получил контузию.

Ребенок госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу. Пока жизни мальчику ничего не угрожает. Иван Федоров Руководитель Запорожской ОВА

В Запорожье из-за атаки РФ пострадали 25 человек

Уже 25 человек получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного удара РФ 22 марта.

О росте числа раненых сообщила пресс-служба МВД Украины.

По состоянию на 17:00 известно о 25 пострадавших и 3 погибших людях.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал о 20 пострадавших.

8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья. Поделиться