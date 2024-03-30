Армия РФ обстреляла Запорожскую область. Пострадал ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Запорожскую область. Пострадал ребенок

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожская область
Читати українською

Российские оккупанты 30 марта в очередной раз обстреляли Запорожскую область. В результате вражеской атаки ребенок получил контузию.

В Запорожской области из-за российских обстрелов пострадал мальчик

Ребенок получил повреждения при обстрелах РФ в Запорожской области.

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По данным главы ОВА, в результате вражеских артиллерийских обстрелов села Долинка Пологовского района 12-летний мальчик получил контузию.

Ребенок госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу. Пока жизни мальчику ничего не угрожает.

Иван Федоров

Иван Федоров

Руководитель Запорожской ОВА

В Запорожье из-за атаки РФ пострадали 25 человек

Уже 25 человек получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного удара РФ 22 марта.

О росте числа раненых сообщила пресс-служба МВД Украины.

По состоянию на 17:00 известно о 25 пострадавших и 3 погибших людях.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал о 20 пострадавших.

8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья.

Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины — водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тушили пожар после "прилета". Армия РФ обстреляла спасателей под Запорожьем, есть жертвы
Игорь Клименко
Запорожская область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ракеты попали в жилые кварталы Запорожья. Есть пострадавшие
Юрий Малашко / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили ракетой по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья — ОВА
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?