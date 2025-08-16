Армія РФ окупувала ще два села на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ окупувала ще два села на Донеччині

армія РФ
Джерело:  online.ua

16 серпня офіційно стало відомо, що російські загарбники захопили Попів Яр та Івано-Дарʼївку у Донецькій області. Про це повідомляє ОСУВ "Дніпро".

Головні тези:

  • Армія РФ продовжує активні дії на Сіверському, Добропільському та Покровському напрямках на Донеччині.
  • Українські військові стримують натиск ворога, намагаючись відбити контроль над захопленими територіями.

Що відбувається в Донецькій області

ОСУВ "Дніпро" офіційно підтверджує, що російські окупанти захопили Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку.

Окрім того, повідомляється, що на Добропільському напрямку армія РФ відкинула українських захисників та окупувала Попів Яр.

Ба більше, ворог розширив зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Там досі точаться бої.

На Покровському напрямку росіяни роблять все можливе, щоб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Минулої доби відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Новоекономічне, Новоукраїнка, Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного та Дачного. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Окрім того, наголошується, що з ціллю виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного та Дачного.

Українські воїни нагадують, що розголошення будь-яких даних про дії Сил оборони, а також про переміщення та положення наших військ, розташування об'єктів та підрозділів, карається згідно з чинним законодавством України.

Більше по темі

