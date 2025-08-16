Армия РФ оккупировала еще два села в Донецкой области
Украина
Армия РФ оккупировала еще два села в Донецкой области

Что происходит в Донецкой области
Источник:  online.ua

16 августа официально стало известно, что российские захватчики захватили Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области. Об этом сообщает ОСУВ "Днепр".

  • Армия РФ продолжает активные действия на Северском, Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.
  • Украинские военные сдерживают давление врага, пытаясь вернуть контроль над захваченными территориями.

Что происходит в Донецкой области

ОСУВ "Днепр" официально подтверждает, что российские оккупанты захватили Ивано-Дарьевку на Северском направлении.

Кроме того, сообщается, что на Добропольском направлении армия РФ отвергла украинских защитников и оккупировала Попов Яр.

Более того, враг расширил зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Там до сих пор ведутся бои.

На Покровском направлении россияне делают все возможное, чтобы блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

За прошедшие сутки зафиксированы наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Покровск, Новоэкономическое, Новоукраинка, Зверевое. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного и Дачного. Силы обороны сдерживают напор, уничтожая превосходящие силы врага.

Кроме того, указано, что с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Удачного и Дачного.

Украинские воины напоминают, что разглашение каких-либо данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений, наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.

