Армия РФ оккупировала еще два села в Донецкой области

16 августа официально стало известно, что российские захватчики захватили Попов Яр и Ивано-Дарьевку в Донецкой области. Об этом сообщает ОСУВ "Днепр".
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает активные действия на Северском, Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.
- Украинские военные сдерживают давление врага, пытаясь вернуть контроль над захваченными территориями.
Что происходит в Донецкой области
ОСУВ "Днепр" официально подтверждает, что российские оккупанты захватили Ивано-Дарьевку на Северском направлении.
Кроме того, сообщается, что на Добропольском направлении армия РФ отвергла украинских защитников и оккупировала Попов Яр.
Более того, враг расширил зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Там до сих пор ведутся бои.
На Покровском направлении россияне делают все возможное, чтобы блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Кроме того, указано, что с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Удачного и Дачного.
Украинские воины напоминают, что разглашение каких-либо данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений, наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.
