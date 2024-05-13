Злочинна армія РФ наразі використовує вразливість української системи ППО для посилення атак по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Армія посилює смертоносні повітряні атаки по Україні

У матеріалі видання зазначається, що можливості української ППО знижуються через посилення атак російськими окупантами за допомогою дронів та ракет.

Підкреслюється, що наразі в України швидко закінчуються ракети до систем ЗРК Patriot, які до цього були найкращим захистом від повітряних атак злочинної армії РФ.

Автори матеріалу посилаються на аналіз щоденних даних командування ВПС України, відповідно до якого, протягом останніх 6 місяців українські підрозділи ППО перехопили близько 46% ракет окупаційної армії РФ, порівняно з 73% протягом попередніх півроку.

Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30%.

Між тим показник збиття дронів типу “Shahed” залишився майже не змінним і наразі становить 82%.

Як армія РФ користується виснаженням української ППО

Посилені бомбардування руйнують інфраструктуру і міста, виснажуючи і без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російські ВПС у своє небо.

Один з представників європейської військової розвідки зазначив, що протягом наступних двох місяців стане зрозуміло, чи вдасться українським військовим захистити небо і недопустити домінування у ньому авіації окупаційної армії РФ.

Дані показують, що за останні шість місяців Росія випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за попередні шість місяців.

За словами представника ЗСУ, перехоплення більшої кількості атак може призвести до виснаження запасів боєприпасів, а більш потужні залпи — до перевантаження української оборони, оскільки системи ППО можуть не встигнути перезарядитися досить швидко.

За останні шість місяців Росія випустила 2 тис 628 безпілотників "Shahed".

Аналітики кажуть, що ці безпілотники частково використовуються для тестування систем ППО перед запуском ракет.