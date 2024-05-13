Преступная армия РФ использует уязвимость украинской системы ПВО для усиления атак по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Армия усиливает смертоносные воздушные атаки по Украине

В материале издания отмечается, что возможности украинской ПВО снижаются из-за усиления атак российскими оккупантами с помощью дронов и ракет.

Подчеркивается, что в Украине быстро заканчиваются ракеты к системам ЗРК Patriot, которые до этого были лучшей защитой от воздушных атак преступной армии РФ.

Авторы материала ссылаются на анализ ежедневных данных командования ВВС Украины, согласно которому за последние 6 месяцев украинские подразделения ПВО перехватили около 46% ракет оккупационной армии РФ, по сравнению с 73% в течение предыдущих полугода.

В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30%.

Между тем показатель взбития дронов типа Shahed остался почти не переменным и сейчас составляет 82%.

Как армия РФ пользуется истощением украинского ПВО

Ужесточенные бомбардировки разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо.

Один из представителей европейской военной разведки отметил, что в течение следующих двух месяцев станет ясно, удастся ли украинским военным защитить небо и не допустить доминирования в нем авиации оккупационной армии РФ.

Данные показывают, что за последние шесть месяцев Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем в предыдущие шесть месяцев.

По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы — к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро.

За последние шесть месяцев Россия выпустила 2 тыс. 628 беспилотников "Shahed".

Аналитики говорят, что эти беспилотники частично используются для тестирования систем ПВО перед запуском ракет.