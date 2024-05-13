Армия РФ усилила обстрелы Украины на фоне задержки помощи от Запада
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усилила обстрелы Украины на фоне задержки помощи от Запада

Атаки армии РФ по Харькову
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Источник:  The Wall Street Journal

Преступная армия РФ использует уязвимость украинской системы ПВО для усиления атак по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Армия усиливает смертоносные воздушные атаки по Украине

В материале издания отмечается, что возможности украинской ПВО снижаются из-за усиления атак российскими оккупантами с помощью дронов и ракет.

Подчеркивается, что в Украине быстро заканчиваются ракеты к системам ЗРК Patriot, которые до этого были лучшей защитой от воздушных атак преступной армии РФ.

Авторы материала ссылаются на анализ ежедневных данных командования ВВС Украины, согласно которому за последние 6 месяцев украинские подразделения ПВО перехватили около 46% ракет оккупационной армии РФ, по сравнению с 73% в течение предыдущих полугода.

В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30%.

Между тем показатель взбития дронов типа Shahed остался почти не переменным и сейчас составляет 82%.

Как армия РФ пользуется истощением украинского ПВО

Ужесточенные бомбардировки разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо.

Один из представителей европейской военной разведки отметил, что в течение следующих двух месяцев станет ясно, удастся ли украинским военным защитить небо и не допустить доминирования в нем авиации оккупационной армии РФ.

Данные показывают, что за последние шесть месяцев Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем в предыдущие шесть месяцев.

По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы — к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро.

За последние шесть месяцев Россия выпустила 2 тыс. 628 беспилотников "Shahed".

Аналитики говорят, что эти беспилотники частично используются для тестирования систем ПВО перед запуском ракет.

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