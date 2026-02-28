Армія РФ посилила штурми на Гуляйпільському напрямку

Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат, та спроби покращити своє становище. Від початку доби кількість атак агресора уже становить 52.
Головні тези:
- Агресивні дії російського війська на Гуляйпільському напрямку посилилися.
- Українські війська відбивають штурми та завдають втрат ворогові.
- 23 атак на райони Гуляйполя та Мирного, авіаудари по населених пунктах.
Актуальна ситуація на фронті 28 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 28.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував в районах населених пунктів Покровка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.
На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Рай-Олександрівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Новопавлівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього. Одне боєзіткнення ще триває.
На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового. Гаврилівка та Великомихайлівка зазнали авіаударів.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаудару по Чарівному. Три боєзіткнення тривають.
