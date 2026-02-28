Армія РФ посилила штурми на Гуляйпільському напрямку

Оперативна інформація станом на 16:00 28.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував в районах населених пунктів Покровка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Рай-Олександрівки.