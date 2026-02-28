Армия РФ усилила штурмы на Гуляйпольском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбиного. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.