Армия РФ усилила штурмы на Гуляйпольском направлении
Армия РФ усилила штурмы на Гуляйпольском направлении

Генштаб ВСУ
оккупанты
Продолжаются попытки агрессора продвигаться в глубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери и попытки улучшить свое положение. С начала суток количество атак агрессора уже составляет 52.

Главные тезисы

  • Агрессия российского войска на Гуляйпольском направлении усилилась, что приводит к 23 атакам в различных районах.
  • Украинские войска успешно отражают штурмы и наносят урон врагу, что замедляет продвижение агрессора в глубь территории.

Актуальная ситуация на фронте 28 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 28.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбиного. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман и Дробышево.

  • На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили пять наступательных действий вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и Новопавловки.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришиного и Новоподгороднего. Одно боеприкосновение еще продолжается.

  • На Александровском направлении враг однажды наступал в районе Тернового. Гавриловка и Великомихайловка подверглись авиаударам.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Прилук, Железнодорожного, Святопетровки, Варваровки. Враг нанес авиаудару по Волшебному. Три боестолкновения продолжаются.

