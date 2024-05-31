Російська армія посилює захист на залізницях тимчасово окупованого півдня України через постійні диверсії партизанів.

Росія запровадила посилений режим охорони на залізничних станціях

Вздовж залізничних шляхів на тимчасово окупованій території півдня України окупанти активно встановлюють додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження. Крім цього, на станціях запроваджено посилений режим несення служби.

Також загарбники перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги.

Усе спрямовано на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників.

На станціях запровадили посилений режим несення служби, з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів.

Перевіряють як вантажні так і пасажирські потяги.

Центр Національного спротиву додає, що українське підпілля на тимчасово захоплених територіях дуже активно організовує диверсії.

Відомо про не один підірваний вантажний потяг ворогів, який вивозив з окупованих територій України руду, зерно та пошкоджену техніку, — додають у ЦНС. Поширити

Українські партизани влаштували диверсію в російському Ярославлі

Рух АТЕШ заявив, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

У АТЕШ заявили, що Ярославль — важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях.

Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших — йдеться у дописі АТЕШ. Поширити

До лав руху АТЕШ приєднуються все більше росіян. Вони активно борються проти існуючого російського порядку в їхній країні.