Партизани пошкодили російську систему звʼязку ППО у Смоленську — відео

Партизани провели диверсію в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії. Там було знищено телекомунікаційну шафу вежі зв'язку.

АТЕШ провів диверсію у російському Смоленську

За даними партизан, зв'язок було знищено у населеному пункті Станички біля Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі.

В результаті дій партизан в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. Окрім того, через зникнення зв'язку там ослабне система ППО.

Це дасть можливість більш ефективно завдавати удар по військових об'єктах Московського військового округу.

Очікуємо на невідомі БПЛА в області, — написали партизани. Поширити

В окупантів РФ проблеми з установками ППО

Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів

Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.

Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.

Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.

Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.