Партизани пошкодили російську систему звʼязку ППО у Смоленську — відео

Партизани провели диверсію в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії. Там було знищено телекомунікаційну шафу вежі зв'язку.
АТЕШ провів диверсію у російському Смоленську
За даними партизан, зв'язок було знищено у населеному пункті Станички біля Смоленська.
Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі.
В результаті дій партизан в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. Окрім того, через зникнення зв'язку там ослабне система ППО.
Це дасть можливість більш ефективно завдавати удар по військових об'єктах Московського військового округу.
В окупантів РФ проблеми з установками ППО
Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів
Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.
Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.
Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.
Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-