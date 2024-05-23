Партизаны повредили российскую систему связи ПВО в Смоленске — видео

Партизаны провели диверсию в одном из населенных пунктов Смоленска в России. Там был уничтожен телекоммуникационный шкаф башни связи.

АТЕШ провел диверсию в российском Смоленске

По данным партизан, связь была уничтожена в населенном пункте Станички возле Смоленска.

В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, размещенные на этой башне.

В результате действий партизан в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления. Кроме того, из-за исчезновения связи там ослабнет система ПВО.

Это позволит более эффективно наносить удар по военным объектам Московского военного округа.

Ожидаем неизвестных БПЛА в области, — написали партизаны. Поделиться

У окупантов РФ проблемы с установками ПВО

Как отмечает АТЕШ, военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов

Один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК "Куб", которые являются малоэффективными.

Однако, как отмечают в "АТЕШе", проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.

Большая часть трудоспособных ЗРК была отправлена в зону "СВО", а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов испытывают какие-то неисправности.

Также у окупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.