Українські партизани влаштували диверсію в російському Ярославлі — відео
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Українські партизани влаштували диверсію в російському Ярославлі — відео

Пожежа в Ярославлі
Джерело:  АТЕШ

Рух "АТЕШ" заявив, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

У Ярославлі знаходиться важливий логістичний вузол армії РФ

У АТЕШ заявили, що Ярославль — важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях.

Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших — йдеться у дописі АТЕШ.

Як повідомили партизани, до лав руху “АТЕШ“ приєднуються все більше росіян. Вони активно борються проти існуючого російського порядку в їхній країні.

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У Криму було вражено вузол зв'язку російських окупантів

24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.

Пізніше агенти руху “АТЕШ” повідомили, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів.

Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безліч знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру, — повідомляє АТЕШ.

В результаті численних ударів росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначили партизани “АТЕШ”, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.

Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.

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