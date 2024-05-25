Рух "АТЕШ" заявив, що їхній агент знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".
У Ярославлі знаходиться важливий логістичний вузол армії РФ
У АТЕШ заявили, що Ярославль — важливий логістичний вузол, який росіяни використовують у військових цілях.
Як повідомили партизани, до лав руху “АТЕШ“ приєднуються все більше росіян. Вони активно борються проти існуючого російського порядку в їхній країні.
Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму
У Криму було вражено вузол зв'язку російських окупантів
24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.
Пізніше агенти руху “АТЕШ” повідомили, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів.
В результаті численних ударів росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.
Як зазначили партизани “АТЕШ”, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.
Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.
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