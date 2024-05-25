Движение "АТЕШ" заявило, что их агент уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

В Ярославле находится важный логистический узел армии РФ

В АТЕШ заявили, что Ярославль – важный логистический узел, который россияне используют в военных целях.

Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других - говорится в сообщении АТЕШ. Поделиться

Как сообщили партизаны, в ряды движения "АТЕШ" присоединяются все больше россиян. Они активно борются против существующего российского порядка в их стране.

Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима

В Крыму был поражен узел связи российских окупантов

24 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил. В результате был поражен важный узел связи оккупантов.

Позже агенты движения "АТЕШ" сообщили, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов.

Похоже, было нанесено значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра, сообщает АТЕШ. Поделиться

В результате многочисленных ударов россияне приступили к эвакуации своих военнослужащих с Джанкой и активному восстановлению аэродромов в глубине полуострова.

Как отметили партизаны "АТЕШ", из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава из Джанкоя.

Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.