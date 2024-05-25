Движение "АТЕШ" заявило, что их агент уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".
В Ярославле находится важный логистический узел армии РФ
В АТЕШ заявили, что Ярославль – важный логистический узел, который россияне используют в военных целях.
Как сообщили партизаны, в ряды движения "АТЕШ" присоединяются все больше россиян. Они активно борются против существующего российского порядка в их стране.
Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима
В Крыму был поражен узел связи российских окупантов
24 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил. В результате был поражен важный узел связи оккупантов.
Позже агенты движения "АТЕШ" сообщили, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов.
В результате многочисленных ударов россияне приступили к эвакуации своих военнослужащих с Джанкой и активному восстановлению аэродромов в глубине полуострова.
Как отметили партизаны "АТЕШ", из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава из Джанкоя.
Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.
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