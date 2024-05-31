Российская армия усиливает защиту на железных дорогах временно оккупированного юга Украины из-за постоянных диверсий партизан.
Россия ввела усиленный режим охраны на железнодорожных станциях
Вдоль железнодорожных путей на временно оккупированной территории юга Украины оккупанты активно устанавливают дополнительные меры безопасности и средства видеонаблюдения. Кроме того, на станциях введен усиленный режим несения службы.
Также захватчики проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.
Все направлено на усиление мер безопасности, а также в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников.
На станциях был введен усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей.
Проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.
Центр Национального сопротивления добавляет, что украинское подполье на временно захваченных территориях активно организует диверсии.
Украинские партизаны устроили диверсию в российском Ярославле
Движение АТЕШ заявило, что их агент уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".
В АТЕШ заявили, что Ярославль – важный логистический узел, который россияне используют в военных целях.
В ряды движения АТЕШ присоединяются все больше россиян. Они активно борются против существующего российского порядка в их стране.
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