Армия РФ усиливает защиту железных дорог на оккупированных территориях
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усиливает защиту железных дорог на оккупированных территориях

Армия РФ
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Источник:  ЦНС

Российская армия усиливает защиту на железных дорогах временно оккупированного юга Украины из-за постоянных диверсий партизан.

Россия ввела усиленный режим охраны на железнодорожных станциях

Вдоль железнодорожных путей на временно оккупированной территории юга Украины оккупанты активно устанавливают дополнительные меры безопасности и средства видеонаблюдения. Кроме того, на станциях введен усиленный режим несения службы.

Также захватчики проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.

Все направлено на усиление мер безопасности, а также в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников.

На станциях был введен усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей.

Проверяют как грузовые, так и пассажирские поезда.

Центр Национального сопротивления добавляет, что украинское подполье на временно захваченных территориях активно организует диверсии.

Известно о не одном подорванном грузовом поезде врагов, который вывозил с оккупированных территорий Украины руду, зерно и поврежденную технику, — добавляют в ЦНС.

Украинские партизаны устроили диверсию в российском Ярославле

Движение АТЕШ заявило, что их агент уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

В АТЕШ заявили, что Ярославль – важный логистический узел, который россияне используют в военных целях.

Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других - говорится в сообщении АТЕШ.

В ряды движения АТЕШ присоединяются все больше россиян. Они активно борются против существующего российского порядка в их стране.

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