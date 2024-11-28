За інформацією ДСНС, злочинна армія РФ внаслідок масованої ракетної атаки 28 листопада пошкодила цивільну та критичну інфраструктуру в 14 регіонах України.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ внаслідок масованої ракетної атаки пошкодила цивільну та критичну інфраструктуру в 14 регіонах України.
- На щастя, внаслідок атаки не зафіксовано жертв. До ліквідації наслідків обстрілу залучено понад 320 рятувальників та понад 80 одиниць техніки ДСНС.
- Російські воєнні злочинці також атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури, але це не впливатиме на надання послуг українським споживачам.
- У зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами в Україні діють оновлені графіки відключень електроенергії у Києві, Київській та Одеській областях.
- Відновлення електропостачання проходитиме за раніше опублікованими часами після завершення аварійних відключень у зазначених областях.
Що відомо про наслідки пошкоджень через масовану ракетну атаку російських окупантів
За інформацією ДСНС, з ночі російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.
Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.
Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
На щастя, внаслідок атаки не має загиблих.
Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.
За інформацією представників НАК “Нафтогаз”, російські воєнні злочинці атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури.
Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні
У Києві, Київській та Одеській областях сьогодні, 28 листопада, діють оновлені графіки відключень.
В "Укренерго" повідомили, що до кінця доби застосовуватиме три черги відключень одночасно через поваження енергооб'єктів у військо масованої ракетної атаки.
Нові графіки відключення світла в Києві 28 листопада:
1 група світла не буде з 10:00 до 17:00;
2 група — з 10:00 до 14:00;
3 група — 13:00 до 14:00;
4 група — 13:00 до 20:00;
5 група — 16:00 до 20:00;
6 група — 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 20:00.
Нові графіки відключення світла в Київській області 28 листопада
1 група світла не буде з 9:00 до 13:00;
2 група — з 9:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00;
3 група — з 12:00 до 19:00;
4 група — з 12:00 до 16:00;
5 група — 15:00 до 20:00;
6 група — 6:00 до 13:00 і з 15:00 до 20:00.
Нові графіки відключення світла в Одеській області 28 листопада:
1 група світла не буде з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00;
2 група — з 10:00 до 16:00;
3 група — з 12:00 до 17:00;
4 група — 13:00 до 18:00;
5 група — 15:00 до 19:00;
6 група — 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 18:00.
Нові графіки відключення світла у Дніпропетровській області 28 листопада
1 група світла не буде з 10:00 до 17:00;
2 група — з 10:00 до 14:00;
3 група — з 13:00 до 20:00;
4 група — 8:00 до 14:00 та 16:00 до 20:00;
5 група — 15:00 до 19:00;
6 група — з 16:00 до 20:00.
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