Армія РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ пошкодила інфраструктуру в 14 областях України

ДСНС України
Рятувальники

За інформацією ДСНС, злочинна армія РФ внаслідок масованої ракетної атаки 28 листопада пошкодила цивільну та критичну інфраструктуру в 14 регіонах України. 

Головні тези:

  • Злочинна армія РФ внаслідок масованої ракетної атаки пошкодила цивільну та критичну інфраструктуру в 14 регіонах України.
  • На щастя, внаслідок атаки не зафіксовано жертв. До ліквідації наслідків обстрілу залучено понад 320 рятувальників та понад 80 одиниць техніки ДСНС.
  • Російські воєнні злочинці також атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури, але це не впливатиме на надання послуг українським споживачам.
  • У зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами в Україні діють оновлені графіки відключень електроенергії у Києві, Київській та Одеській областях.
  • Відновлення електропостачання проходитиме за раніше опублікованими часами після завершення аварійних відключень у зазначених областях.

Що відомо про наслідки пошкоджень через масовану ракетну атаку російських окупантів

За інформацією ДСНС, з ночі російські окупанти атакували Київ та область, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

Внаслідок злочинної атаки терористичної армії РФ були пошкоджені житлові будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Окрім цього пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури у у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

На щастя, внаслідок атаки не має загиблих.

Всього по Україні до ліквідації наслідків обстрілу залучені понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією представників НАК “Нафтогаз”, російські воєнні злочинці атакували об’єкти нафтогазової інфраструктури.

Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти "Групи Нафтогаз. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи, — зазначили в компанії.

Що відомо про оновлені графіки відключень світла в Україні

У Києві, Київській та Одеській областях сьогодні, 28 листопада, діють оновлені графіки відключень.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися відразу після відбою повітряної тривоги. Під час тривоги ж були введені аварійні відключення, які на даний момент продовжують діяти, а раніше опубліковані графіки погодинних відключень не діють.  Після скасування аварійних відключень буде оновлено інформацію про час, — зазначається в заяві “Укренерго”.

В "Укренерго" повідомили, що до кінця доби застосовуватиме три черги відключень одночасно через поваження енергооб'єктів у військо масованої ракетної атаки.

Нові графіки відключення світла в Києві 28 листопада:

  • 1 група світла не буде з 10:00 до 17:00;

  • 2 група — з 10:00 до 14:00;

  • 3 група — 13:00 до 14:00;

  • 4 група — 13:00 до 20:00;

  • 5 група — 16:00 до 20:00;

  • 6 група — 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 20:00.

Нові графіки відключення світла в Київській області 28 листопада

  • 1 група світла не буде з 9:00 до 13:00;

  • 2 група — з 9:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00;

  • 3 група — з 12:00 до 19:00;

  • 4 група — з 12:00 до 16:00;

  • 5 група — 15:00 до 20:00;

  • 6 група — 6:00 до 13:00 і з 15:00 до 20:00.

Нові графіки відключення світла в Одеській області 28 листопада:

  • 1 група світла не буде з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00;

  • 2 група — з 10:00 до 16:00;

  • 3 група — з 12:00 до 17:00;

  • 4 група — 13:00 до 18:00;

  • 5 група — 15:00 до 19:00;

  • 6 група — 8:00 до 14:00 і з 16:00 до 18:00.

Нові графіки відключення світла у Дніпропетровській області 28 листопада

  • 1 група світла не буде з 10:00 до 17:00;

  • 2 група — з 10:00 до 14:00;

  • 3 група — з 13:00 до 20:00;

  • 4 група — 8:00 до 14:00 та 16:00 до 20:00;

  • 5 група — 15:00 до 19:00;

  • 6 група — з 16:00 до 20:00.

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