По информации ГСЧС, преступная армия РФ в результате массированной ракетной атаки 28 ноября повредила гражданскую и критическую инфраструктуру в 14 регионах Украины.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ущерб гражданской и критической инфраструктуре в 14 областях Украины в результате ракетной атаки.
- 320 спасателей и 80 единиц техники ГСЧС привлечены к ликвидации последствий преступной атаки.
- Российские военные преступники также атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры, однако это не повлияет на поставку услуг украинским потребителям.
- В результате преступной атаки не зафиксированы жертвы, но повреждены объекты жилой и промышленной инфраструктуры в множестве областей.
- Обновленные графики отключения электроэнергии в Киеве, Киевской и Одесской областях в связи с аварийно-восстановительными работами несут информацию о временных отключениях и ликвидации ущерба.
Что известно о последствиях повреждений из-за массированной ракетной атаки российских окупантов
По информации ГСЧС, с ночи российские оккупанты атаковали Киев и область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.
В результате преступной атаки террористической армии РФ были повреждены жилые здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.
Кроме этого повреждения получили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
К счастью, в результате атаки нет погибших.
Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.
По информации представителей НАК "Нафтогаз", российские военные преступники атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры.
Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине.
В Киеве, Киевской и Одесской областях сегодня 28 ноября действуют обновленные графики отключений.
В "Укрэнерго" сообщили, что до конца суток будут применять три очереди отключений одновременно из-за уважения энергообъектов в войско массированной ракетной атаки.
Новые графики отключения света в Киеве 28 ноября:
1 группа света не будет с 10:00 до 17:00;
2 группа — с 10:00 до 14:00;
3 группа — 13:00 до 14:00;
4 группа — 13:00 до 20:00;
5 группа — 16:00 до 20:00;
6 группа — 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.
Новые графики отключения света в Киевской области 28 ноября
1 группа света не будет с 9:00 до 13:00;
2 группа — с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00;
3 группа — с 12:00 до 19:00;
4 группа — с 12:00 до 16:00;
5 группа — 15:00 до 20:00;
6 группа — 6:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.
Новые графики отключения света в Одесской области 28 ноября:
1 группа света не будет с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00;
2 группа — с 10:00 до 16:00;
3 группа — с 12:00 до 17:00;
4 группа — 13:00 до 18:00;
5 группа — 15:00 до 19:00;
6 группа — 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.
Новые графики отключения света в Днепропетровской области 28 ноября
1 группа света не будет с 10:00 до 17:00;
2 группа — с 10:00 до 14:00;
3 группа — с 13:00 до 20:00;
4 группа — 8:00 до 14:00 и 16:00 до 20:00;
5 группа — 15:00 до 19:00;
6 группа — с 16:00 до 20:00.
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