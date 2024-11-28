По информации ГСЧС, преступная армия РФ в результате массированной ракетной атаки 28 ноября повредила гражданскую и критическую инфраструктуру в 14 регионах Украины.

Что известно о последствиях повреждений из-за массированной ракетной атаки российских окупантов

По информации ГСЧС, с ночи российские оккупанты атаковали Киев и область, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.

В результате преступной атаки террористической армии РФ были повреждены жилые здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

Кроме этого повреждения получили объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

К счастью, в результате атаки нет погибших.

Всего по Украине к ликвидации последствий обстрела привлечены более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

По информации представителей НАК "Нафтогаз", российские военные преступники атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Сегодня утром враг еще раз атаковал объекты "Группы Нафтогаз. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", — отметили в компании. Поделиться

Что известно об обновленных графиках отключения света в Украине.

В Киеве, Киевской и Одесской областях сегодня 28 ноября действуют обновленные графики отключений.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Во время тревоги были введены аварийные отключения, которые на данный момент продолжают действовать, а ранее опубликованные графики почасовых отключений не действуют. После отмены аварийных отключений будет обновлена информация о времени, — отмечается в заявлении "Укрэнерго". Поделиться

В "Укрэнерго" сообщили, что до конца суток будут применять три очереди отключений одновременно из-за уважения энергообъектов в войско массированной ракетной атаки.

Новые графики отключения света в Киеве 28 ноября:

1 группа света не будет с 10:00 до 17:00;

2 группа — с 10:00 до 14:00;

3 группа — 13:00 до 14:00;

4 группа — 13:00 до 20:00;

5 группа — 16:00 до 20:00;

6 группа — 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.

Новые графики отключения света в Киевской области 28 ноября

1 группа света не будет с 9:00 до 13:00;

2 группа — с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00;

3 группа — с 12:00 до 19:00;

4 группа — с 12:00 до 16:00;

5 группа — 15:00 до 20:00;

6 группа — 6:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.

Новые графики отключения света в Одесской области 28 ноября:

1 группа света не будет с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00;

2 группа — с 10:00 до 16:00;

3 группа — с 12:00 до 17:00;

4 группа — 13:00 до 18:00;

5 группа — 15:00 до 19:00;

6 группа — 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

Новые графики отключения света в Днепропетровской области 28 ноября