Армія РФ пошкодила високовольтний обʼєкт "Укренерго" на Сумщині

Яка ситуація на Сумщині після атаки РФ

Як повідомили в Укренерго, серед пошкодженої цивільної інфраструктури — високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги.

Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів".

За словами голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка, після атаки БПЛА типу Shahed обʼєкти критичної інфраструктури в місті переводять на резервне живлення.

Також у Сумах розгорнули пункти незламності.

Вночі внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. У постраждалих районах та у Сумах електропостачання частково відновили, застосувавши аварійні джерела живлення.

Повідомляється, що окупанти не припиняють атакувати і енергооб’єкти у Харківській області.

Увечері 5 травня дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго.

Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації, − пояснили в "Укренерго". Поширити

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 травня

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 6 травня 2024 року російські загарбники атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Курська обл. — РФ.).

Завдяки злагодженій бойовій роботі мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося успішно знищити майже всі ворожі цілі, а саме -12 ударних БпЛА над Сумською областю.

Окрім того, повідомлялося, що ввечері 5 травня було зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" через Сумщину в південно-західному напрямку.

Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, о 23:28 на Сумщині було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

О 23:31 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку.