Росія активізувала роботу ДРГ на Сумщині

Сумщина залишається тим напрямком, де російська армія найбільш активно намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

РФ тероризує Сумщину своїми ДРГ

Активність російських ДРГ у Сумській області найвища у порівнянні з іншими прикордонними регіонами України.

Про це на брифінгу в Медіацентрі “Україна” повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Найбільш активним напрямком, де ворог продовжує застосовувати свої ДРГ, залишається Сумщина. Раніше була активність і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. По Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується. А от Сумська область для них пріоритетна. Бо фактично по кілька ворожих ДРГ протягом тижня викриваються. Андрій Демченко Речник Держприкордонслужби

Прикордонники відбили атаку російської ДРГ на Сумщині

На Сумщині прикордонники дали бій російській диверсійно-розвідувальній групі.

Про це повідомила ДПСУ.

Днями на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, потрапили на засідку ворожої ДРГ, яка незаконно перетнула державний кордон України. Між українськими захисниками та ДРГ противника, що налічувала більше десяти осіб, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку заходу ДРГ окупантів висунулися резерви підрозділів ДПСУ та інших складових Сил оборони, залучено артилерійський і мінометний розрахунки.

Злагоджені дії охоронців кордону та інших складових Сил оборони зірвали плани противника і змусили ворога відійти назад. Поширити

Ситуація в Сумській області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонні райони Сумської області зазнають безперервних обстрілів з боку російських військ. Ситуація в регіоні залишається складною та небезпечною.

У зв'язку з посиленням артилерійських обстрілів влада Сумської області минулого року оголосила про евакуацію людей з 5-кілометрової зони вздовж кордону з Росією. А вже цього року у цій же 5-кілометровій прикордонній зоні було введено заборону на рух автомобілів ділянками доріг.

В січні в результаті обстрілу російською диверсійно-розвідувальною групою загинули двоє людей у селі Андріївка, що знаходиться в 5-кілометровій прикордонній зоні з Росією.