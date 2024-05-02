Россия активизировала работу ДРГ в Сумской области

Сумщина остается тем направлением, где российская армия наиболее активно пытается применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

РФ терроризирует Сумщину своими ДРГ

Активность российских ДРГ в Сумской области самая высокая по сравнению с другими приграничными регионами Украины.

Об этом на брифинге в Медиацентре “Украина" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Наиболее активным направлением, где враг продолжает применять свои ДРГ, остается Сумщина. Раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По Черниговщине также активность вражеских ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область для них приоритетна. Потому что по несколько враждебных ДРГ в течение недели разоблачаются. Андрей Демченко Спикер Госпогранслужбы

Пограничники отбили атаку российской ДРГ в Сумской области

В Сумской области пограничники дали бой российской диверсионно-разведывательной группе.

Об этом сообщила ГНСУ.

На днях в Сумской области пограничники, выполнявшие боевое задание на одном из направлений госграницы, попали на засаду вражеской ДРГ, которая незаконно пересекла государственную границу Украины. Между украинскими защитниками и ДРГ противника, насчитывавшей более десяти человек, завязался стрелковый бой.

Для усиления направления мероприятия ДРГ оккупантов выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и других составляющих Сил обороны, привлечены артиллерийский и минометный расчеты.

Слаженные действия охранников границы и других составляющих сил обороны сорвали планы противника и заставили врага отойти назад. Поделиться

Ситуация в Сумской области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину приграничные районы Сумской области подвергаются непрерывным обстрелам со стороны российских войск. Ситуация в регионе остается сложной и опасной.

В связи с усилением артиллерийских обстрелов власти Сумской области в прошлом году объявили об эвакуации людей из 5-километровой зоны вдоль границы с Россией. А уже в этом году в этой же 5-километровой пограничной зоне был введен запрет на движение автомобилей по участкам дорог.

В январе в результате обстрела российской диверсионно-разведывательной группой погибли два человека в деревне Андреевка, находящейся в 5-километровой приграничной зоне с Россией.