Россия активизировала работу ДРГ в Сумской области

Сумщина остается тем направлением, где российская армия наиболее активно пытается применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
РФ терроризирует Сумщину своими ДРГ
Активность российских ДРГ в Сумской области самая высокая по сравнению с другими приграничными регионами Украины.
Об этом на брифинге в Медиацентре “Украина" сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Пограничники отбили атаку российской ДРГ в Сумской области
В Сумской области пограничники дали бой российской диверсионно-разведывательной группе.
Об этом сообщила ГНСУ.
На днях в Сумской области пограничники, выполнявшие боевое задание на одном из направлений госграницы, попали на засаду вражеской ДРГ, которая незаконно пересекла государственную границу Украины. Между украинскими защитниками и ДРГ противника, насчитывавшей более десяти человек, завязался стрелковый бой.
Для усиления направления мероприятия ДРГ оккупантов выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и других составляющих Сил обороны, привлечены артиллерийский и минометный расчеты.
Ситуация в Сумской области
С начала полномасштабного вторжения России в Украину приграничные районы Сумской области подвергаются непрерывным обстрелам со стороны российских войск. Ситуация в регионе остается сложной и опасной.
В связи с усилением артиллерийских обстрелов власти Сумской области в прошлом году объявили об эвакуации людей из 5-километровой зоны вдоль границы с Россией. А уже в этом году в этой же 5-километровой пограничной зоне был введен запрет на движение автомобилей по участкам дорог.
В январе в результате обстрела российской диверсионно-разведывательной группой погибли два человека в деревне Андреевка, находящейся в 5-километровой приграничной зоне с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-