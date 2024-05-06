Армия РФ повредила высоковольтный объект "Укрэнерго" в Сумской области

Какая ситуация в Сумской области после атаки РФ

Как сообщили в Укрэнерго, среди поврежденной гражданской инфраструктуры — высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей".

По словам главы Сумской ОВ Алексея Дрозденко, после атаки БПЛА типа Shahed объекты критической инфраструктуры в городе переводят на резервное питание.

Также в Сумах развернули пункты несокрушимости.

Ночью в результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. В пострадавших районах и Сумах электроснабжение частично восстановили, применив аварийные источники питания.

Сообщается, что оккупанты не прекращают атаковать и энергообъекты в Харьковской области.

Вечером 5 мая действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго.

Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации, — пояснили в "Укрэнерго". Поделиться

Что известно об атаке РФ на Украину 6 мая

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 6 мая 2024 года российские захватчики атаковали с северного направления 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков — Курская обл. — РФ.).

Благодаря слаженной боевой работе мобильных огневых групп Сил обороны Украины удалось успешно уничтожить почти все вражеские цели, а именно -12 ударных БПЛА над Сумской областью.

Кроме того, сообщалось, что вечером 5 мая было зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении.

Как сообщала прессслужба Воздушных сил ВСУ, в 23:28 в Сумской области была объявлена угроза применения ударных БпЛА.

В 23:31 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа Shahed через Сумщину в юго-западном направлении.