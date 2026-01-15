Російські окупанти ракетним ударом зруйнували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові
Російські окупанти ракетним ударом зруйнували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

Ігор Терехов
ракета
15 січня Росія зруйнувала ракетною атакою об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові.
  • Місцеві владні та аварійні служби працюють на місці події для мінімізації наслідків атаки та відновлення нормального функціонування інфраструктури.
  • Жителі міста постраждали від ракетного удару, і влада робить усе можливе для їхньої безпеки та допомоги.

РФ зруйнувала об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці.

Харківський мер зазначив, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації.

Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально.

Сьогодні близько 14:40 російські окупанти завдали ударів балістикою по передмістю Харкова. Повідомлялося про вибухи у деяких районах міста, а за кілька хвилин до цього Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у його напрямку.

