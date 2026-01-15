Російські окупанти ракетним ударом зруйнували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

15 січня Росія зруйнувала ракетною атакою об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.
Головні тези:
- Російська армія здійснила ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові.
- Місцеві владні та аварійні служби працюють на місці події для мінімізації наслідків атаки та відновлення нормального функціонування інфраструктури.
- Жителі міста постраждали від ракетного удару, і влада робить усе можливе для їхньої безпеки та допомоги.
РФ зруйнувала об'єкт критичної інфраструктури у Харкові
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Харківський мер зазначив, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації.
Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально.
Сьогодні близько 14:40 російські окупанти завдали ударів балістикою по передмістю Харкова. Повідомлялося про вибухи у деяких районах міста, а за кілька хвилин до цього Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у його напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-