Російські окупанти ракетним ударом зруйнували об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

РФ зруйнувала об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці. Поширити

Харківський мер зазначив, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації.

Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально.

Сьогодні близько 14:40 російські окупанти завдали ударів балістикою по передмістю Харкова. Повідомлялося про вибухи у деяких районах міста, а за кілька хвилин до цього Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у його напрямку.