Российские оккупанты ракетным ударом разрушили объект критической инфраструктуры в Харькове

РФ разрушила объект критической инфраструктуры в Харькове

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты. Поделиться

Харьковский мэр отметил, что делается все для минимизации последствий российских обстрелов и удержания управляемости ситуации.

Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно.

Сегодня около 14:40 российские оккупанты нанесли удары баллистике по пригороду Харькова. Сообщалось о взрывах в некоторых районах города, а несколько минут до этого Воздушные силы информировали о скоростной цели в его направлении.