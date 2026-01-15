Российские оккупанты ракетным ударом разрушили объект критической инфраструктуры в Харькове

15 января Россия разрушила ракетную атаку объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове, вызвав пострадавших среди местных жителей.
- Местные власти и аварийные службы активно работают для минимизации последствий атаки и восстановления нормального функционирования инфраструктуры.
- Жители города получили поддержку и помощь от властей в период кризиса, оказавшись в сложной ситуации.
РФ разрушила объект критической инфраструктуры в Харькове
Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.
Харьковский мэр отметил, что делается все для минимизации последствий российских обстрелов и удержания управляемости ситуации.
Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно.
Сегодня около 14:40 российские оккупанты нанесли удары баллистике по пригороду Харькова. Сообщалось о взрывах в некоторых районах города, а несколько минут до этого Воздушные силы информировали о скоростной цели в его направлении.
