Российские оккупанты ракетным ударом разрушили объект критической инфраструктуры в Харькове
Российские оккупанты ракетным ударом разрушили объект критической инфраструктуры в Харькове

Игорь Терехов
ракета
15 января Россия разрушила ракетную атаку объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове, вызвав пострадавших среди местных жителей.
  • Местные власти и аварийные службы активно работают для минимизации последствий атаки и восстановления нормального функционирования инфраструктуры.
  • Жители города получили поддержку и помощь от властей в период кризиса, оказавшись в сложной ситуации.

РФ разрушила объект критической инфраструктуры в Харькове

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты.

Харьковский мэр отметил, что делается все для минимизации последствий российских обстрелов и удержания управляемости ситуации.

Мы готовились к разным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно.

Сегодня около 14:40 российские оккупанты нанесли удары баллистике по пригороду Харькова. Сообщалось о взрывах в некоторых районах города, а несколько минут до этого Воздушные силы информировали о скоростной цели в его направлении.

