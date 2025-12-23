Армія РФ раптово атакувала село Грабовське на Сумщині

Близько сотні російських загарбників прорвалися на територію села Грабовське у Сумській області. Ворог намагався просунутися у бік Рясного, наразі у населеному пункті точаться запеклі бої.

Прорив росіян у Грабовське — що відомо

З заявою з цього приводу виступив начальник відділу комунікацій угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов.

Він повідомив журналістам, що нова ворожа "атака була раптовою".

Солдати РФ прорвалися на територію Грабовського (саме з цього населеного пункту російські загарбники нещодавно викрали 52 мирних мешканця — ред.) та намагалися захопити село з подальшим просуванням у напрямку Рясного.

Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої, — розповів ЗМІ Трегубов.

На його переконання, українські населені пункти, що знаходяться безпосередньо на кордоні з Росією і з яких можна пішки потрапити на територію РФ, можливо убезпечити лише у разі створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.