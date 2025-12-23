Армия РФ внезапно атаковала село Грабовское Сумской области
Армия РФ внезапно атаковала село Грабовское Сумской области

Источник:  Суспільне

Около сотни российских захватчиков прорвались на территорию села Грабовское в Сумской области. Враг пытался продвинуться в сторону Рясного, сейчас в населенном пункте идут ожесточенные бои.

Прорыв россиян в Грабовское — что известно

С заявлением на этот счет выступил начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.

Он сообщил журналистам, что новая вражеская "атака была внезапной".

Солдаты РФ прорвались на территорию Грабовского (именно из этого населенного пункта российские захватчики недавно похитили 52 мирных жителя — ред.) и пытались захватить село с дальнейшим продвижением в направлении Рясного.

В настоящее время российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их из занимаемых позиций. В селе продолжаются бои, — рассказал СМИ Трегубов.

По его убеждению, украинские населенные пункты, находящиеся непосредственно на границе с Россией и из которых можно пешком попасть на территорию РФ, можно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

