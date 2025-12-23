Армия РФ внезапно атаковала село Грабовское Сумской области

Около сотни российских захватчиков прорвались на территорию села Грабовское в Сумской области. Враг пытался продвинуться в сторону Рясного, сейчас в населенном пункте идут ожесточенные бои.
Главные тезисы
- Именно из Грабовского российские оккупанты принудительно вывезли 52 мирных жителя.
- Также в плен врага попали украинские военнослужащие.
Прорыв россиян в Грабовское — что известно
С заявлением на этот счет выступил начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов.
Он сообщил журналистам, что новая вражеская "атака была внезапной".
Солдаты РФ прорвались на территорию Грабовского (именно из этого населенного пункта российские захватчики недавно похитили 52 мирных жителя — ред.) и пытались захватить село с дальнейшим продвижением в направлении Рясного.
По его убеждению, украинские населенные пункты, находящиеся непосредственно на границе с Россией и из которых можно пешком попасть на территорию РФ, можно обезопасить только в случае создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.
