За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія у зонах бойових дій на півдні України спостерігається зниження інтесивності наступальних дій окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Армія РФ раптово припинила атаки на півдні України, спостерігається зниження інтенсивності бойових дій за інформацією речника ОСУВ “Таврія”.
- Речник пояснює відсутність атак необхідністю ресурсів та особового складу для проведення масштабних дій.
- Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам, що призвело до зменшення ворожої активності.
- Зазначено, що окупаційна армія РФ концентрує зусилля на Покровському напрямку через обмеженість ресурсів для масованих наступальних дій.
- Протягом останніх днів не зафіксовано атак російських окупантів у Запорізькій області.
Чому армія РФ стала проводити менше атак у Запорізькій та Херсонській областях
За його словами, протягом трьох останніх днів у Запорізькій області не було зафіксовано жодної атаки російських окупантів.
Що вплинуло на зменшення інтенсивності атак армії РФ на півдні України
Зменшення ворожої активності речник ОСУВ “Таврія” пояснює відсутністю необхідних ресурсів та особового складу для проведення масштабних атак.
При цьому він додав, що українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам на півдні України.
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