Як я казав місяць тому – у росіян немає ресурсу, який би дозволяв проводити масовані наступальні ефективні дії відразу на кількох напрямках. Тому вони зараз концентрують усі зусилля на Покровському напрямку, де десятки атак щодня. Тоді як на всій протяжності ОУВ "Таврія", а це Херсонська та Запорізька область, кількість їхніх штурмових дій вимірюється одиницями. Видно, що вони не мають ані людського ресурсу, ані достатньо техніки, щоб проводити атаки на землі, - пояснює Лиховій.