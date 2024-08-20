Армія РФ раптово припинила атаки на півдні України. У чому причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ раптово припинила атаки на півдні України. У чому причина

Військові ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія у зонах бойових дій на півдні України спостерігається зниження інтесивності наступальних дій окупаційної армії РФ. 

Головні тези:

  • Армія РФ раптово припинила атаки на півдні України, спостерігається зниження інтенсивності бойових дій за інформацією речника ОСУВ “Таврія”.
  • Речник пояснює відсутність атак необхідністю ресурсів та особового складу для проведення масштабних дій.
  • Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам, що призвело до зменшення ворожої активності.
  • Зазначено, що окупаційна армія РФ концентрує зусилля на Покровському напрямку через обмеженість ресурсів для масованих наступальних дій.
  • Протягом останніх днів не зафіксовано атак російських окупантів у Запорізькій області.

Чому армія РФ стала проводити менше атак у Запорізькій та Херсонській областях

Різких змін у складі, поводженні та характері дій противника не відбулося – ознак формування наступального угруповування не виявлено. Навпаки, маємо підстави говорити, що оперативна обстановка характеризується певним зниженням інтенсивності бойових дій, - зазначає Лиховій.

За його словами, протягом трьох останніх днів у Запорізькій області не було зафіксовано жодної атаки російських окупантів.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися просунутися в напрямку Новоданилівки, але успіху не мали. На Придніпровському напрямку зараз відносно найбільше, як для нашої операційної зони, кількість бойових зіткнень. Росіяни продовжують намагатися вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівому березі Дніпра. Однак безуспішно – за вчора там відбулася одна штурмова дія, за сьогодні відбито вже дві атаки росіян, - додає Лиховій.

Армія РФ протягом 3 днів не проводить атак у Запорізькій області
РСЗВ ЗСУ

Що вплинуло на зменшення інтенсивності атак армії РФ на півдні України

Зменшення ворожої активності речник ОСУВ “Таврія” пояснює відсутністю необхідних ресурсів та особового складу для проведення масштабних атак.

Як я казав місяць тому – у росіян немає ресурсу, який би дозволяв проводити масовані наступальні ефективні дії відразу на кількох напрямках. Тому вони зараз концентрують усі зусилля на Покровському напрямку, де десятки атак щодня. Тоді як на всій протяжності ОУВ "Таврія", а це Херсонська та Запорізька область, кількість їхніх штурмових дій вимірюється одиницями. Видно, що вони не мають ані людського ресурсу, ані достатньо техніки, щоб проводити атаки на землі, - пояснює Лиховій.

При цьому він додав, що українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам на півдні України.

За вчорашню добу було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улибка", чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, 5 розвідувальних БПЛА, 3 човни та один гідроскутер, - наголошує Лиховій.

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