За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові вніч на 8 серпня знищили ЗРК "Бук-М3" окупаційної армії РФ в районі села Запоріжжя.
Головні тези:
- Українські військові успішно знищили ЗРК “Бук-М3” та інші комплекси російської армії у Запорізькій області.
- Аналітики з Інституту вивчення війни оцінюють ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, де відбуваються бойові дії та контратаки.
- ЗРК “Бук-М3” є одним з найсучасніших зразків зброї у армії РФ.
- Українські військові продовжують відстоювати свої позиції та відбивати атаки російських окупантів на південному фронті.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що протягом останніх двох днів українськими військовими також було знищено один ЗРК "Бук-М1", а також ще один "Тор" і два "Буки".
Зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" є одним з найсучасніших зразків зброї у своєму класі, що стоїть на озброєнні російської армії. Він призначений для ефективного знищення широкого спектру повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати, на малих і середніх висотах.
Що аналітики кажуть про ситуацію на фронті
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), на Харківщині протягом середи 7 серпня тривали обмежені бойові дії без зафіксованих змін лінії фронту.
Зазначається, що українські військові перекидають резерви та проводять контратаки в районах Глибокого та Вовчанська.
Не має змін у ситуації на фронті в районі Куп’янська.
Російські окупанти безуспішно намагались атакувати в районі Сіньківки, Петропавлівки, Новоосинового, Колесниківки та Глушківки, Невського та Макіївки, Тернів та Торського, а також в районі Серебрянського лісу.
На Донеччині російським окупантам вдалось просунутись на північ від Білогорівки, на північний захід від Роздолівки.
При цьому українським військовим вдалось повернути під свій контроль втрачені позиції в районі Часового Яру.
Українські сили незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2.
Протягом 7 серпня російські окупанти безуспішно намагались атакувати в районі Торецька.
Аналітики із посиланням на геолокаційні дані заявляють про просування російських окупантів у східній частині Костянтинівки.
Крім того, кадри від 7 серпня свідчать, що російські війська нещодавно незначно просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки.
на заході Запорізької області в районі Роботино та Вербового тривали позиційні бої, однак без підтверджених змін лінії фронту.
Так само безуспішно російські окупанти намагались атакувати позиції на лівобережжі Херсонщини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-