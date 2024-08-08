За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові вніч на 8 серпня знищили ЗРК "Бук-М3" окупаційної армії РФ в районі села Запоріжжя.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Це сучасний модернізований ЗРК, прийнятий на озброєння Росії у 2016 році. Також у районі Великих Копанів у Херсонській області було знищено ЗРК "Оса", - розповів Лиховій. Поширити

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що протягом останніх двох днів українськими військовими також було знищено один ЗРК "Бук-М1", а також ще один "Тор" і два "Буки".

Можна сказати, що триває своєрідний "геноцид" російських ЗРК, адже з початку місяця в Запорізькій області вже було знищено шість таких комплексів", - підкреслює Лиховій. Поширити

Зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" є одним з найсучасніших зразків зброї у своєму класі, що стоїть на озброєнні російської армії. Він призначений для ефективного знищення широкого спектру повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати, на малих і середніх висотах.

Що аналітики кажуть про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), на Харківщині протягом середи 7 серпня тривали обмежені бойові дії без зафіксованих змін лінії фронту.

Зазначається, що українські військові перекидають резерви та проводять контратаки в районах Глибокого та Вовчанська.

Не має змін у ситуації на фронті в районі Куп’янська.

Російські окупанти безуспішно намагались атакувати в районі Сіньківки, Петропавлівки, Новоосинового, Колесниківки та Глушківки, Невського та Макіївки, Тернів та Торського, а також в районі Серебрянського лісу.

На Донеччині російським окупантам вдалось просунутись на північ від Білогорівки, на північний захід від Роздолівки.

При цьому українським військовим вдалось повернути під свій контроль втрачені позиції в районі Часового Яру.

Українські сили незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2.

Протягом 7 серпня російські окупанти безуспішно намагались атакувати в районі Торецька.

Аналітики із посиланням на геолокаційні дані заявляють про просування російських окупантів у східній частині Костянтинівки.

Крім того, кадри від 7 серпня свідчать, що російські війська нещодавно незначно просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки.

на заході Запорізької області в районі Роботино та Вербового тривали позиційні бої, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Так само безуспішно російські окупанти намагались атакувати позиції на лівобережжі Херсонщини.