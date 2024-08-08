По информации пресс-секретаря ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные ночью на 8 августа уничтожили ЗРК "Бук-М3" оккупационной армии РФ в районе села Запорожье.

Что известно о ситуации на южном фронте

Это современный модернизированный ЗРК, принятый на вооружение России в 2016 году. Также в районе Великих Копанов в Херсонской области была уничтожена ЗРК "Оса", - рассказал Лиховой. Поделиться

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в течение последних двух дней украинскими военными также был уничтожен один ЗРК "Бук-М1", а также еще один "Тор" и два "Бука".

Можно сказать, что продолжается своеобразный "геноцид" российских ЗРК, ведь с начала месяца в Запорожской области уже уничтожены шесть таких комплексов", - подчеркивает Лиховой. Поделиться

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" является одним из самых современных образцов оружия в своем классе, стоящем на вооружении русской армии. Он предназначен для эффективного уничтожения широкого спектра воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на малых и средних высотах.

Что аналитики говорят о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в Харьковской области в течение среды 7 августа продолжались ограниченные боевые действия без зафиксированных изменений линии фронта.

Отмечается, что украинские военные перебрасывают резервы и проводят контратаки в Глубоком и Волчанске.

Нет изменений в ситуации на фронте в районе Купянска.

Российские оккупанты безуспешно пытались атаковать в районе Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки и Глушковки, Невского и Макеевки, Тернов и Торского, а также в районе Серебрянского леса.

В Донецкой области русским оккупантам удалось продвинуться к северу от Белогоровки, к северо-западу от Раздоловки.

При этом украинским военным удалось вернуть под свой контроль утраченные позиции в районе Временного Яра.

Украинские силы незначительно продвинулись через канал Северский Донец-Донбасс и отвоевали некоторые позиции в лесном массиве Ступки Голубовские 2.

В течение 7 августа российские оккупанты безуспешно пытались атаковать в районе Торецкая.

Аналитики со ссылкой на геолокационные данные заявляют о продвижении российских окупантов в восточной части Константиновки.

Кроме того, кадры от 7 августа свидетельствуют, что российские войска недавно незначительно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки.

на западе Запорожской области в районе Роботино и Вербового шли позиционные бои, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Так же безуспешно российские оккупанты пытались атаковать позиции на левобережье Херсонщины.