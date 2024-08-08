По информации пресс-секретаря ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные ночью на 8 августа уничтожили ЗРК "Бук-М3" оккупационной армии РФ в районе села Запорожье.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли успешные удары по ЗРК “Бук-М3” и другим комплексам российской армии в Запорожской области.
- Аналитики изучают ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, отмечая контратаки и боевые действия.
- ЗРК “Бук-М3” является современным образцом оружия, принятым на вооружение России в 2016 году.
- Украинские силы отбивают атаки российских оккупантов на южном фронте, продолжая эффективные операции.
- Анализ ситуации на фронте включает оценку действий российских оккупантов в Харьковской и Донецкой областях со ссылкой на геолокационные данные.
Что известно о ситуации на южном фронте
Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в течение последних двух дней украинскими военными также был уничтожен один ЗРК "Бук-М1", а также еще один "Тор" и два "Бука".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" является одним из самых современных образцов оружия в своем классе, стоящем на вооружении русской армии. Он предназначен для эффективного уничтожения широкого спектра воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на малых и средних высотах.
Что аналитики говорят о ситуации на фронте
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в Харьковской области в течение среды 7 августа продолжались ограниченные боевые действия без зафиксированных изменений линии фронта.
Отмечается, что украинские военные перебрасывают резервы и проводят контратаки в Глубоком и Волчанске.
Нет изменений в ситуации на фронте в районе Купянска.
Российские оккупанты безуспешно пытались атаковать в районе Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки и Глушковки, Невского и Макеевки, Тернов и Торского, а также в районе Серебрянского леса.
В Донецкой области русским оккупантам удалось продвинуться к северу от Белогоровки, к северо-западу от Раздоловки.
При этом украинским военным удалось вернуть под свой контроль утраченные позиции в районе Временного Яра.
Украинские силы незначительно продвинулись через канал Северский Донец-Донбасс и отвоевали некоторые позиции в лесном массиве Ступки Голубовские 2.
В течение 7 августа российские оккупанты безуспешно пытались атаковать в районе Торецкая.
Аналитики со ссылкой на геолокационные данные заявляют о продвижении российских окупантов в восточной части Константиновки.
Кроме того, кадры от 7 августа свидетельствуют, что российские войска недавно незначительно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки.
на западе Запорожской области в районе Роботино и Вербового шли позиционные бои, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Так же безуспешно российские оккупанты пытались атаковать позиции на левобережье Херсонщины.
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